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По Житомирській трасі відкрито рух вантажівок, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник міністерства інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що по житомирській трасі відкрито рух вантажних автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці. 

Кубраков зазначив: "Сьогодні ми відкрили лівий проїзд на дорозі міжнародного значення М-06 Київ – Чоп біля Стоянки і відновили рух трасою для вантажного автотранспорту.

Менш як два місяці знадобилося дорожниками аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

Міст через річку Ірпінь було підірвано в перші дні російського військового вторгнення в Україну. Завдяки цьому окупанти не змогли просунутись далі та оточити столицю.

Одразу після звільнення столичного регіону почалося будівництво тимчасових переправ та об’їздів. Тимчасовий міст поблизу Стоянки був зведений у середині квітня, але рухатись ним міг лише легковий транспорт – вантажівки були змушені рухатися в об’їзд, витрачаючи зайвий час та паливо.

З відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України. Наступним етапом стане відновлення правого проїзду зруйнованого мосту — завершити роботи плануємо восени".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проїзд трасою Київ - Житомир планують відновити на початку наступного тижня, - Мінінфраструктури

По Житомирській трасі відкрито рух вантажівок, - Мінінфраструктури 01
По Житомирській трасі відкрито рух вантажівок, - Мінінфраструктури 02
По Житомирській трасі відкрито рух вантажівок, - Мінінфраструктури 03

Автор: Роман Свиридович
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Я еще не видел чтобы так вату топтали https://www.youtube.com/watch?v=3_ZXuwyRjmw
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28.05.2022 22:43 Відповісти
блет,як той чувак з тими недорозвинутими може так спокійно розмовляти? як психіатр з пацієнтами )))) у мене б уже пердак згорів від тих **********...
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28.05.2022 22:49 Відповісти
Дороги,мости,критична інфраструктура..Якби ці фото виклав не уряд ,а ексклюзивно Бутусов на своєму каналі ,то такий галас піднявся б,безугла вже б з автоматом бігла розстрілювати..
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28.05.2022 23:36 Відповісти
 
 