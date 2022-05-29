ЗСУ потіснили окупантів в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут", - Гайдай. ФОТО

Захисники України потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут"

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєверодонецьк - це Україна. ЗСУ потіснили орків в напрямку траси "Лисичанськ-Бахмут". Рашисти перебувають досі в готелі обласного центру серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть без зупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито - росіяни відступили на раніше зайняті позиції", - інформує Гайдай.

Також, за його словами, українські захисники мали успіх в напрямку "дороги життя", росіян відбили і потіснили.

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