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Сьогодні на Буковині попрощаються з воїнами Олегом Холявчуком, Юрієм Нестерюком та Петром Шкутою, загиблими в бою з російськими окупантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У війні проти російських загарбників поклали життя три буковинські воїни, які захищали свободу та незалежність України. З ними сьогодні попрощаються на Буковині.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє Чернівецький ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"У війні проти російських загарбників поклали життя відважні буковинські воїни, які захищали свободу та незалежність України.

Сьогодні на Буковині попрощаються з воїнами Олегом Холявчуком, Юрієм Нестерюком та Петром Шкутою, загиблими в бою з російськими окупантами 01

Зі старшим сержантом Холявчуком Олегом, воїном військової частини А4053, прощання розпочнеться о 9:00 в селі Іванівці.

Сьогодні на Буковині попрощаються з воїнами Олегом Холявчуком, Юрієм Нестерюком та Петром Шкутою, загиблими в бою з російськими окупантами 02

Головного сержанта Нестерюка Юрія, воїна військової частини А0284, в останню дорогу поведуть о 9:00 в селі Багна.

Сьогодні на Буковині попрощаються з воїнами Олегом Холявчуком, Юрієм Нестерюком та Петром Шкутою, загиблими в бою з російськими окупантами 03

Із солдатом Шкутою Петром, воїном військової частини А1744, прощатимуться о 13:00 в селі Василівка.

Вічна пам’ять та слава героям.

Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Поки живе наша Пам'ять, а вона вічна, Герої не помирають.
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29.05.2022 10:11 Відповісти
Світла Пам'ять нашим мужнім Героям !!

Сумуємо ....😪😪😪
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29.05.2022 10:14 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.05.2022 10:19 Відповісти
Соболезнования родным и близким. Благодаря нашим героям, мы живые. Будем надеяться, что страна не забудет их детей и родителей.
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29.05.2022 12:27 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!
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29.05.2022 13:21 Відповісти
Слава Героям!!!
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29.05.2022 15:01 Відповісти
 
 