Сьогодні на Буковині попрощаються з воїнами Олегом Холявчуком, Юрієм Нестерюком та Петром Шкутою, загиблими в бою з російськими окупантами. ФОТО

У війні проти російських загарбників поклали життя три буковинські воїни, які захищали свободу та незалежність України. З ними сьогодні попрощаються на Буковині.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє Чернівецький ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"У війні проти російських загарбників поклали життя відважні буковинські воїни, які захищали свободу та незалежність України.

Зі старшим сержантом Холявчуком Олегом, воїном військової частини А4053, прощання розпочнеться о 9:00 в селі Іванівці.

Головного сержанта Нестерюка Юрія, воїна військової частини А0284, в останню дорогу поведуть о 9:00 в селі Багна.

Із солдатом Шкутою Петром, воїном військової частини А1744, прощатимуться о 13:00 в селі Василівка.

Вічна пам’ять та слава героям.

Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам", - йдеться у повідомленні.

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