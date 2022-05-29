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Рашисти облаштували "трупозвалище" в одному із супермаркетів Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти в заблокованому Маріуполя звалюють тіла людей, наче сміття. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нестача людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - розповів він.

Також читайте: У порту окупованого Маріуполя рашисти почали вантажити на судна крадений металопрокат, - Андрющенко

Рашисти облаштували трупозвалище в одному із супермаркетів Маріуполя, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Росєяне,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!))
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29.05.2022 10:20
+32
Россия должна быть расчленена на 1000 мелких недореспублик
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29.05.2022 10:22
+32
я не сумніваюсь в зсу я сумніваюся в гідранті який останній час не к добру постійно повторюе що буде перемога якщо повернемося на 23 лютого 2022, а не на 1991 рік де наші кордони визнані всім світом навіть після жертв в Бучі і Маріуполя а ще викриеться звірства в Херсонскій і Запорізький після деокупаціїї зеленский порушує конституцію заявами про торг і обговорення нашими теріторіями донбасу і криму з ворогом і тим кто його окупував,тут не може бути ніяких компромісів взагалі скільки б жертв з боку арміїї не було би це набагато меньше ніж мілліони які живуть в окупаціїї і якщо б так всі думали що загинуть солдати то мапа світу була б іншою і якщо зараз ми не звільнемо такої ситуаціїї де орк армія не сама сильна, де санкціїї, де дають важку зброю, де підтримка всього світу, більше такого шансу не буде, і зеленского заяви що колись там отвоюемо це брехня якщо не в цьому році то чим дальші тим кацапи зроблять висновки і буде нова війна
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29.05.2022 10:41
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"Щирий"брат. Тримайтесь, Перемога буде за вами.
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29.05.2022 10:15 Відповісти
абсолютне зло@totalevel

А куди Верещук зникла??
Де її коридори?
Де евакуації?
Де захисники з Азовсталі?

John McClane

@AndreySher

Відчитується в кремлі по операції Маріупіль.
Багато папірців нада написать
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29.05.2022 11:02 Відповісти
@SashkoSas2@sashkosas2

·16 ч

За свою напружену працю Верещук отримала відпустку і нарешті змогла виїхати до своїх друзів в масквє.
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29.05.2022 11:04 Відповісти
Повідкривати рахунки в офшорах ітд ітп
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29.05.2022 12:01 Відповісти
рашисти - нелюди...
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29.05.2022 10:15 Відповісти
Росєяне,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені!!))
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29.05.2022 10:20 Відповісти
Іроди, вас всіх теж чекає така доля, горіть у пеклі виродки
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29.05.2022 10:15 Відповісти
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29.05.2022 13:55 Відповісти
Що гендлюють гуртом та вроздріб!!!)))
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29.05.2022 10:17 Відповісти
Теперь ани могут свабодна гаварить по русски.
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29.05.2022 10:18 Відповісти
Коли хрестоносці взяли в облогу фортецю Монсегюр - останній оплот "катарів", до папського легата (по ********* - "куратора військової операції") підійшов один з воїнів і спитав:
- Святий отче! У фортеці є не тільки єретики, але й вірні католики! Як нам їх розпізнавать?
Легат відповів:
- Убивайте всіх! Бог на небі пізнає своїх!...
Так само і у кацапів! За свідченнями наших хлопців, що воювали в Чечні на боці чеченців, загиблих мирних чеченців у Грозному було менше всього - вони втекли задовго до штурму до рідних, у села Тому під бомбардуваннями та обстрілами гинули в основному "русскаязичниє"...
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29.05.2022 10:28 Відповісти
это была осада Безье ,а не монсегюра.
И убили тогда минимум 10 000 человек (от 10 до 20000 ),и почти все были не еретиками
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29.05.2022 11:38 Відповісти
І, що в мене троюрідна сестра виходила у першу чеченську під вибухами з Грозного, жила в такому ж промисловому районі, як Азовсталь. Друга сестра і тітка всі бомбардування пересидіти в центрі міста у підвалі. Без документів, без грошей, якось осіли в депресивній станиці Краснодарського краю. В перший день війни моя сестра мені заявила, що в нас треба повбивати всіх фашистів і чому ми опираємося російським військам, справжніх людей шкода на Сході країни. Тільки там начебто живуть люди, в центрі, на півдні, а тем більше на заході таких немає. Коли я їй пригадала її вихід з ріднею із Грозного під артобстрілами, запитала, чому вона не вважає себе патріоткою міста в якому народилася і виросла, дружила і навчалася в школі з чеченцями. Вона сказала, що їй всіх шкода, але нациків слід денацифікувати. Коли, я їй сказала, що 43 мільйони українців не можуть бути фашистами, то вона заявила про те, що її більш турбує зростання цін на валюту і масло не має де купити. Можна подумати, що я в цьому винна. Вони там всі прибиті на голову. Хай всіх на землінакриє ядерним попитом, Путін всеодно правий.
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29.05.2022 13:41 Відповісти
Ты ******* Ярославчик. Пойди свою саркастическую муть на крови и на горе украинцев ,людям раскажи на улице.
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29.05.2022 11:23 Відповісти
https://site.ua/uploads/post_body_images/1057/4286bad133-.jpg ---- як-то так, вексель підписали, отримали. Як говорив старий, хитрий, мудрий фарбований лис "Маєто те що маємо"
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29.05.2022 12:27 Відповісти
Почекайте. Навіщо ви ображаєте людину? 90% мешканців Маріуполя були дружньо налаштовані до расєї... Расєя прийшла у всій своїй красі.
Попередній коментар, може і видається саркастичним, але це цинічна правда життя.... Може хоч комусь, хто вважав рашку дружньою країною щось дойде???
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29.05.2022 12:31 Відповісти
Ні не дойде ! Перед дурістю безсильні даже боги.
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29.05.2022 12:36 Відповісти
Прям 90? Личный соц опрос из Польши? Мариуполь это Украина и живут там украинцы, какие бы они там небыли. И воины Азова отдавали свои жизни защищая этих людей, каждого из мариупольцев, неразделяя на хороших и плохих, как любят делать диванные полководцы. А *************** сарказмы можно оставить при себе - погибло много украинцев включаяя огромное количество детей, еще больше оказалось в аду, и насмехаться могут только ********, которым кадыки надо вырывать.
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29.05.2022 13:21 Відповісти
Ой не треба брехати.Я сам з Маріуполя.Так,за парашку в Маріуполі було багато,но не 90%.Десь тритина.Це той непотріб якиі привезли після війни з парашки працювати на заводах.Мразі рідкісні.Також серед тієї тритини багато Маріупольських типо греків.Істот не приємних навіть в побутовому спілкуванні,за то весь Маріуполь знає.Ще десь тритина просто вата ватная,будь якої національності,яка сама не знає хто вона і що хоче.І нарешті тритина залізно про Українска всіх,до речі,національностей.
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29.05.2022 14:04 Відповісти
тепер платимо всі і винуваті і "невиновні". Хоча як говорир ВВС (світла йому пам'ять) - Наказания без вины не бывает.
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29.05.2022 12:34 Відповісти
Россия должна быть расчленена на 1000 мелких недореспублик
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29.05.2022 10:22 Відповісти
Не "недореспублик" а Автономных Областей, так будет правильней..
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29.05.2022 11:14 Відповісти
в совке автономные области, и через пять лет собиратели земель бывшей россии, опять будут планировать союзное государство. Расчелить на гондурассии, законные минигосударства, ратифицировать границы.
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29.05.2022 13:01 Відповісти
Ат мардовскай пида рассии должна астацца только мастосраная мехесрань мудянь.
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29.05.2022 11:36 Відповісти
... и потом каждая должна быть уничтожена!
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29.05.2022 11:50 Відповісти
А почати із кремля, попередить за пів години жітьельей мааскви про ракетний удар по шовіністах (захист української бібліотеки) і зразу ж починати. А хто винуватий що у кацапів годинник невірно йде, та і якщо не туди кудись прилетіло то вина в цьому кривизна Землі.
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29.05.2022 12:49 Відповісти
зверніть увагу на номерки на руках загиблих - 3720, 3721, 3722...
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29.05.2022 10:24 Відповісти
Приблизно так виглядатиме ********* ,якщо повністю не звільнить українську землю.Окупант так і не вкурив,що санкції діятимуть до тих пір, поки він не віддасть останній метр окупованої української землі ,яку він окупував з 2014 року .
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29.05.2022 10:25 Відповісти
я не сумніваюсь в зсу я сумніваюся в гідранті який останній час не к добру постійно повторюе що буде перемога якщо повернемося на 23 лютого 2022, а не на 1991 рік де наші кордони визнані всім світом навіть після жертв в Бучі і Маріуполя а ще викриеться звірства в Херсонскій і Запорізький після деокупаціїї зеленский порушує конституцію заявами про торг і обговорення нашими теріторіями донбасу і криму з ворогом і тим кто його окупував,тут не може бути ніяких компромісів взагалі скільки б жертв з боку арміїї не було би це набагато меньше ніж мілліони які живуть в окупаціїї і якщо б так всі думали що загинуть солдати то мапа світу була б іншою і якщо зараз ми не звільнемо такої ситуаціїї де орк армія не сама сильна, де санкціїї, де дають важку зброю, де підтримка всього світу, більше такого шансу не буде, і зеленского заяви що колись там отвоюемо це брехня якщо не в цьому році то чим дальші тим кацапи зроблять висновки і буде нова війна
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29.05.2022 10:41 Відповісти
Так,взагалі нерозумію для чого робити заяви які порушують Конституцію України? І це робить сам її гарант!
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29.05.2022 10:45 Відповісти
Мабуть тому, що наш гарант зовсім не гарант.
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29.05.2022 12:54 Відповісти
Покажіть тим підарасам котрі звинувачують Украіну в затягуванні війни і провокуванні голоду
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29.05.2022 10:27 Відповісти
Ці фото повинні бути біля кожного німецького та французького супермаркету!Бо там занепокоєні зростанням цін.
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29.05.2022 10:42 Відповісти
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29.05.2022 10:57 Відповісти
Хах, руській мір у всій красі!
Уйобку Орбану покажіть він з Путлером взасос цілувався, гавнюк!
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29.05.2022 10:59 Відповісти
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29.05.2022 11:43 Відповісти
Орда осталась ордой. Так было--- так осталось. И будет далее.
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29.05.2022 11:51 Відповісти
Нещодавно на ютуб каналі ukr life tv, був стрім з однією знавчинею ідеології русскага міра. Дуже рекомендую подивитися аби зрозуміти чому розпад раши - це єдиний шанс для країн східної Європи не бути внищиними фізично.
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29.05.2022 12:32 Відповісти
 
 