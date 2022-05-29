Рашисти облаштували "трупозвалище" в одному із супермаркетів Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти в заблокованому Маріуполя звалюють тіла людей, наче сміття. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нестача людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
А куди Верещук зникла??
Де її коридори?
Де евакуації?
Де захисники з Азовсталі?
John McClane
@AndreySher
Відчитується в кремлі по операції Маріупіль.
Багато папірців нада написать
·16 ч
За свою напружену працю Верещук отримала відпустку і нарешті змогла виїхати до своїх друзів в масквє.
- Святий отче! У фортеці є не тільки єретики, але й вірні католики! Як нам їх розпізнавать?
Легат відповів:
- Убивайте всіх! Бог на небі пізнає своїх!...
Так само і у кацапів! За свідченнями наших хлопців, що воювали в Чечні на боці чеченців, загиблих мирних чеченців у Грозному було менше всього - вони втекли задовго до штурму до рідних, у села Тому під бомбардуваннями та обстрілами гинули в основному "русскаязичниє"...
И убили тогда минимум 10 000 человек (от 10 до 20000 ),и почти все были не еретиками
Попередній коментар, може і видається саркастичним, але це цинічна правда життя.... Може хоч комусь, хто вважав рашку дружньою країною щось дойде???
Уйобку Орбану покажіть він з Путлером взасос цілувався, гавнюк!