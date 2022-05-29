Рашисти облаштували "трупозвалище" в одному із супермаркетів Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО 21+

Російські окупанти в заблокованому Маріуполя звалюють тіла людей, наче сміття. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна нестача людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеню, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - розповів він.

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