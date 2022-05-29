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Мер Голої Пристані Бабич два місяці перебуває у полоні окупантів

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Голої Пристані Олександр Бабич два місяці перебуває у полоні окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОДА Андрій Соков, інформує Цензор.НЕТ.

"Голопристанський міський голова Олександр Бабич протягом 2 місяців перебуває в російському полоні. З 28 березня про нього немає жодної звістки. Звертаюся до представників влади на різних рівнях і міжнародної громадськості із закликом застосувати всі можливі механізми щодо повернення посадовця! Викрадення Олександра Бабича - трагедія не тільки для його родини, а й для кожного мешканця Голопристанської громади! Допоможіть!" - наголосив Соков.

Мер Голої Пристані Бабич два місяці перебуває у полоні окупантів 01

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Автор: Ірина Дашківська
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У нас у полоні перебуває тисячі військових, мільйони українців в заручниках, тисячі захоплені в рабство Ордою, десятки тисяч загиблих, викрадені тисячі дітей з яких робитимуть манкуртів.
Чим відрізняеться цей мер від інших українців?
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29.05.2022 10:41 Відповісти
Кацапи , звільніть украінця , так як за нього прийдеться відповідати перед законом , якщо залишитеся живими 😠
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29.05.2022 10:41 Відповісти
То что кацабы виновны, это не обговаривается и никакому сомнению не подлягается. Это с одной стороны,а с другой стороны восемь лет бухтели, что война, (хотя по сути в юридической плоскости войны нет, ведь в доктрине об обороне страны написано, что нужно национализировать заводы, пароходы и т.д олгархов и групп влияние, а это вызовет раскол).так вот, кто ответит за зверства над людьми, смерти, сдачу территорий и предательство, и когда ?
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29.05.2022 10:53 Відповісти
Втисячне:не полонений,а ЗА-РУЧ-НИК.
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29.05.2022 12:01 Відповісти
 
 