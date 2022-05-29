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Київська область (3131) підтоплення (186) Кулеба Олексій (136)

Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Приблизно 50 будинків у селі Демидів на Київщині залишаються підтопленими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської обладміністрації Олексій Кулеба.

"Наразі близько 50 будинків у селі Демидів залишаються підтопленими", - написав Кулеба, зазначивши, що підрив дамби, який призвів до виходу річки Ірпінь з берегів, був вимушеним заходом українських бійців для запобігання подальшому вторгненню російських загарбників на початку їхніх спроб наступати на столицю.

"Це допомогло зупинити російську армію на шляху до Києва", - наголосив він.

Глава області зазначив, що провели виїзну нараду, на якій поспілкувалися із мешканцями Демидова.

"Люди з розумінням ставляться до ситуації. Ми своєю чергою докладаємо максимум зусиль, щоб вирішити питання", - підсумував він.

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Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба 01

Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба 02

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Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба 03

Автор: Наталя Джума
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