Приблизно 50 будинків залишаються підтопленими у Демидові на Київщині, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Приблизно 50 будинків у селі Демидів на Київщині залишаються підтопленими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської обладміністрації Олексій Кулеба.
"Наразі близько 50 будинків у селі Демидів залишаються підтопленими", - написав Кулеба, зазначивши, що підрив дамби, який призвів до виходу річки Ірпінь з берегів, був вимушеним заходом українських бійців для запобігання подальшому вторгненню російських загарбників на початку їхніх спроб наступати на столицю.
"Це допомогло зупинити російську армію на шляху до Києва", - наголосив він.
Глава області зазначив, що провели виїзну нараду, на якій поспілкувалися із мешканцями Демидова.
"Люди з розумінням ставляться до ситуації. Ми своєю чергою докладаємо максимум зусиль, щоб вирішити питання", - підсумував він.
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