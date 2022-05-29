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Гуляйполе (67) обстріл (20945) Запорізька область (2553)

Окупанти здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог вкотре поцілив по житлових будинках мирного населення Гуляйполя Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"28 травня військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя, які зазнали значних ушкоджень. У будинках вибито вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Зруйновано прибудинкові території, гаражі та інші господарчі будівлі. У деяких осколками потрощено подвір’я та припаркований на ньому автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено інформацію щодо однієї травмованої людини.

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Окупанти здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя 01
Окупанти здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя 02
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