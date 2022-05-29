Окупанти здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог вкотре поцілив по житлових будинках мирного населення Гуляйполя Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"28 травня військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя, які зазнали значних ушкоджень. У будинках вибито вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Зруйновано прибудинкові території, гаражі та інші господарчі будівлі. У деяких осколками потрощено подвір’я та припаркований на ньому автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлено інформацію щодо однієї травмованої людини.
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