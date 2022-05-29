УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14001 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
1 483 1
армія РФ (13428) війна (56124) дитячий садок (321) обстріл (20945) пожежа (3738) Сумська область (2194) ДСНС (4457)

Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 28 травня до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу в одному з населених пунктів Сумського району, сталось загоряння на території дитячого садочку.

"Вогнеборці, що оперативно прибули за викликом, ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на будівлю навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС 01

Читайте також: Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так поки ліквідовували наслідки того обстрілу, орки вранці знову обстріляли Сумську область.
То так і будемо далі ліквідовувати наслідки, а не причину?
показати весь коментар
29.05.2022 11:58 Відповісти
 
 