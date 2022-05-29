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Техніка окупантів на острові Зміїний. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На острові Зміїний російські загарбники розмістили півтора десятка одиниць техніки, а поруч із ним знаходяться два судна РФ.
Це видно на супутникових знімках компаній Planet.com і Maxar Technologies, які оприлюднив у твіттері OSINT-блогер Tім Ерхарт, передає Цензор.НЕТ.
"На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Welt Schmerz
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+23 Zebra Zebr
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+18 шеколадный зае%ец
показати весь коментар29.05.2022 11:59
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