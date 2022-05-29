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Техніка окупантів на острові Зміїний. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На острові Зміїний російські загарбники розмістили півтора десятка одиниць техніки, а поруч із ним знаходяться два судна РФ.

Це видно на супутникових знімках компаній Planet.com і Maxar Technologies, які оприлюднив у твіттері OSINT-блогер Tім Ерхарт, передає Цензор.НЕТ.

"На Зміїному острові в Україні було помічено велику російську баржу з краном і десантним судном. Видно додаткові транспортні засоби, їх наразі 14. Ця баржа здійснила багато поїздок на острів за останні тижні", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: У Севастопольській бухті буксирують десантний катер, який раніше був помічений біля острова Зміїний. ФОТО

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Техніка окупантів на острові Зміїний 02
Техніка окупантів на острові Зміїний 03
Техніка окупантів на острові Зміїний 04
Техніка окупантів на острові Зміїний 05
Техніка окупантів на острові Зміїний 06
Техніка окупантів на острові Зміїний 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
У нас є вопріс, клац-клац. Якого зуя та баржа́ і корито з м'ясом стовбичать угорі, клац-клац? Давайте сюди, вниз, клац-клац! Вкусноє! Жерти хочемо! Клац-клац!

© спільнота крабів о. Зміїний 🦀🦀🦀🦀🦀🦀
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29.05.2022 12:01
+23
Красивые фотографии.. Но хочется что-бы они стали еще красивее.
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29.05.2022 11:56
+18
сделайте с них красівоє
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29.05.2022 11:59
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29.05.2022 12:11 Відповісти
Ось і тренуйтеся гарпунами біля Зміїного.
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29.05.2022 12:20 Відповісти
Красивые фотографии.. Но хочется что-бы они стали еще красивее.
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29.05.2022 11:56 Відповісти
Різдва чекає артилерія, чи що?
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29.05.2022 11:57 Відповісти
Для наявного зааз озброєння задалеко. Ризикувати авіацією, як перший раз ніхто не буде. Почекають на РСЗО дальньої дії, яку Сподіваюся таки поставлять союзники.
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29.05.2022 12:20 Відповісти
Відстань до материка 35 км. Якраз для гаубиць "Три сокири" або "Цезаря". Невже така велика проблема 100 ескалібурів ?
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29.05.2022 13:06 Відповісти
112800$ за один сняряд, для вас не проблема?
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29.05.2022 14:38 Відповісти
В нас для цього є Піони, якими ще на початку можна було поколупати корита москалів, накрити острів і баржу святе діло. Дешево й сердито.
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29.05.2022 19:56 Відповісти
Всього в наявності шість цезарів. В зоні ООС запекли бої, а війскове керівництво повинно віддати одну французьку САУ в Одесу. Геніально. Як вас досі в ГШ не прізначили керівником...
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29.05.2022 21:57 Відповісти
Вони маніврувати будуть , місця діслокаціі змінювати ... так зразу та не попадеш, чорт..
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29.05.2022 13:38 Відповісти
хай ще підвезуть...шоб два рази не вставати
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29.05.2022 14:33 Відповісти
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29.05.2022 11:58 Відповісти
сделайте с них красівоє
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29.05.2022 11:59 Відповісти
ох и ипа*ём по их M270....
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29.05.2022 11:59 Відповісти
У нас є вопріс, клац-клац. Якого зуя та баржа́ і корито з м'ясом стовбичать угорі, клац-клац? Давайте сюди, вниз, клац-клац! Вкусноє! Жерти хочемо! Клац-клац!

© спільнота крабів о. Зміїний 🦀🦀🦀🦀🦀🦀
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29.05.2022 12:01 Відповісти
"Московських" морячків вже доїли?
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29.05.2022 12:32 Відповісти
Ага. Свіжини хоцця!
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29.05.2022 14:21 Відповісти
Нафіга на острові 500 на 500 метрів техніка крім ППО?
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29.05.2022 12:02 Відповісти
Щоб списати.
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29.05.2022 12:05 Відповісти
Генерал сказал надоть - значится, надоть! Генералу на то и лампасы́ на портках дадены, штоб думать!
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29.05.2022 12:11 Відповісти
І де ж ті гарпуни, що всякі корита на наш острів шастають?
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29.05.2022 12:05 Відповісти
Гарпуни поки що лише на ЗЕмарафоні
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29.05.2022 12:11 Відповісти
Пора Химерсом накрыть.
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29.05.2022 12:05 Відповісти
значит скоро новая серия.
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29.05.2022 12:17 Відповісти
Имхо, тупая приманка для отвлечения от основного театра действий. Жаль, что многие ведутся, выгоднее сейчас по белгороду бить, скопления, склады и т.п.
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29.05.2022 12:28 Відповісти
До Змеиного 37 км от берега. У Украины уже есть артиллерия с дальностью 60 км и реактивные системы ( не говоря об американских системах , которые ждём). Зная самый высокий уровень *********** свинособак в мире , можем надеяться, что они перенесут базу из Севастополя на Змеиный. Пусть строят и ставят там всего как можно больше. Дальше - вы понимаете....
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29.05.2022 12:30 Відповісти
а взагалі нічого шо їх авіація майже до берега долітає ?
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29.05.2022 13:24 Відповісти
Абломки шоли.
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29.05.2022 15:44 Відповісти
Как это вы связали,авиацию и о.Змеиный?
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30.05.2022 08:36 Відповісти
До Змеиного 37 км , гаубицы и реактивные системы бьют на 60. Нам очень нужна постоянная Чернобаевка 2. Пусть строят и ставят всего и побольше. Русский ********** , к счастью , самый крутой ********** в мире. Пусть базу с Севастополя переведут на Змеиный и сделают филиал Кремля....
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29.05.2022 12:35 Відповісти
Гаубицы бьют до 40 км. Реактивные системы бьют на разную дистанцию - зависит от типа системы и пакета - там тоже от 28 до..
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29.05.2022 15:47 Відповісти
Далі що? Висадка десанту в пмр?
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29.05.2022 12:46 Відповісти
Какую угрозу несёт та техника,которая там есть,а никакой,поэтому и не трогают,пока.
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30.05.2022 08:43 Відповісти
Я представляю как они там сцутся ожидая поставки MLRS и HIMARS
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29.05.2022 12:48 Відповісти
Ничего не понимаю. Ракет же сказали полно уже, а Змеиный не далеко от берега
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29.05.2022 13:03 Відповісти
на острові вже місяць як стоїть ппо і про , один гарпун коштує 9 млн. куе..
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29.05.2022 13:27 Відповісти
Зачем гарпун? А смерчи на что?
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29.05.2022 13:36 Відповісти
походу, кацапсини не знають, що допоки "маршрутка не буде повна" наш, український, водІла "не поїде".. щоб "чарку" одним залпом - і до дна
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29.05.2022 13:14 Відповісти
Уже даже Maxar предоставляет разведданные в общем доступе. Чего ждём?
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29.05.2022 13:35 Відповісти
якраз начасі їбанути туди тяжким...😒
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29.05.2022 14:06 Відповісти
наші чекають накопичення якомога більше орків та техніки. Щоб двічі не вставати
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29.05.2022 14:15 Відповісти
Оптимальний варіант смерчем накрити.
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29.05.2022 14:20 Відповісти
Грузовая баржа гуляет коло острова, как по буфету... И по фиг ей на Гарпуны всякие, которые якобы уже некуда складывать. Толи кто-то пиз...ит, толи я чего-то не понимаю...
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29.05.2022 14:26 Відповісти
всі кацапи не розуміють з першого разу. тому знову на цей острів пруться.
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29.05.2022 14:37 Відповісти
Росіянам там кінець https://www.youtube.com/channel/UCgxYLP1Juj_lr9cubCdLMtw
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29.05.2022 14:53 Відповісти
А чого чекаємо?? Адмірала Макарова?? Чи С- 300??
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29.05.2022 15:09 Відповісти
з берега найближче це 40 км, може гармата дістала б,
чи ракету гарпун випробувати
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29.05.2022 15:47 Відповісти
Взагалі то, град дістає на такі відстані... Три чотири машини, розфаршмачать там півзміїного одним пострілом... Але я думаю просто чекають, щоб зробити нову змієбаєвку
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29.05.2022 22:48 Відповісти
 
 