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Рівненщина попрощалася із п'ятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

П’ятеро бійців спецпідрозділу "КОРД" з Рівненщини загинули під час виконання службового завдання.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні Рівненщина попрощалася із земляками, які віддали життя за Україну.

"Їм було від 31 до 35 років. Здавалося, усе життя попереду. Але через війну їхні діти - віком від 10 місяців до 7 років - більше ніколи не обнімуть тата. Це страшна трагедія. Війна забирає найкращих. Пам’ятаймо ціну, якою здобувається свобода, незалежність, перемога…", - зазначив Коваль.

Рівненщина попрощалася із пятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання 01
Рівненщина попрощалася із пятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання 02
Рівненщина попрощалася із пятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання 03
Рівненщина попрощалася із пятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання 04
Рівненщина попрощалася із пятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання 05
Рівненщина попрощалася із пятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання 06

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Автор: Ірина Дашківська
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