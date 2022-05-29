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Ліквідовано командира роти російських десантників Вигуляра, - Стратком ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Упрвління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр. Вигуляр 3 місяці тому під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - зауважують у Страткомі.
Нагадаємо, 28 травня повідомили про ліквідацію російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.
Топ коментарі
+55 Вася Шевченко f77d76ba
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+52 Серж Пир
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+48 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.05.2022 13:03
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СЛАВА ЗСУ !
смерть ворогам !!!
Нагадую - Хатинь була спалена карателями фактично на відплату за вбивство партизанами німецького спортсмена - чемпіона Мюнхенської олімпіади 1936 року Капітана вермахту!
"стою на асфальте я,
в лыжи обутый.
то ли лыжи не едут,
то ли я ********..."
@Dialog_UA
ВСУ уничтожили на Донбассе российский батальон ЦВО: из 400 человек осталось 50, два командира роты погибли
Слава ЗСУ!!!
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Фанерный Рейхстаг, наверно, тоже "брал", идиот.