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Ліквідовано командира роти російських десантників Вигуляра, - Стратком ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Упрвління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр. Вигуляр 3 місяці тому під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - зауважують у Страткомі.

Ліквідовано командира роти російських десантників Вигуляра, - Стратком ЗСУ 01

Нагадаємо, 28 травня повідомили про ліквідацію російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+55
довигуляривався падло!!! тут тобі й смерть!!!
СЛАВА ЗСУ !
смерть ворогам !!!
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29.05.2022 12:58
+52
Белые лыжи очень в тему
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29.05.2022 12:58
+48
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29.05.2022 13:03
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довигуляривався падло!!! тут тобі й смерть!!!
СЛАВА ЗСУ !
смерть ворогам !!!
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29.05.2022 12:58 Відповісти
Белые лыжи очень в тему
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29.05.2022 12:58 Відповісти
Ґґґґ…
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29.05.2022 13:02 Відповісти
У фан-зону !!!
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29.05.2022 13:00 Відповісти
Да и Х с ним, туда ему и дорога и всем остальным, НЕХ ШАСТАТЬ "заблудившимся" на чужой территории. Слава ВСУ!
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29.05.2022 13:00 Відповісти
Чого дивуваться? ВІП-знаменитості на полі бою - такі ж люди як і інші У них якоїсь особливої "бронешкури" немає!
Нагадую - Хатинь була спалена карателями фактично на відплату за вбивство партизанами німецького спортсмена - чемпіона Мюнхенської олімпіади 1936 року Капітана вермахту!
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29.05.2022 13:01 Відповісти
Не знаю какая он знаменитость но судя по роже лет так за 35 и до сих пор был в командирах роты капитаном ,что то и так карьера не задалась , так что легче ему было сдохнуть
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29.05.2022 13:56 Відповісти
У 1936 році Олімпіади були: літня - у Берліні, зимова - у Гарміші й Партенкірхені.
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29.05.2022 15:16 Відповісти
До раю з лижами вхід заборонено.
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29.05.2022 13:02 Відповісти
Це виняток … Всі хто на концерт Кобзону, можуть потрапити із амуніціє
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29.05.2022 13:04 Відповісти
Что-то вы напутали. Какой рай? Вниз, только вниз тем, кто приехал по своей воле убивать.и портить жизнь мирным людя
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29.05.2022 13:16 Відповісти
Я и говорю - вниз на лыжах.
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29.05.2022 13:40 Відповісти
от і молодець. І шоб вони так усі
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29.05.2022 13:03 Відповісти
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29.05.2022 13:03 Відповісти
Крепкого здоровья
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29.05.2022 13:04 Відповісти
Падло, наверное, клубнику ел.
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29.05.2022 13:09 Відповісти
Лыжи хоть сняли?
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29.05.2022 13:42 Відповісти
Да не успел снять, с лыжами его и похоронили.. )
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29.05.2022 14:43 Відповісти
А он на лыжах был?)
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29.05.2022 13:07 Відповісти
Ага, по ним и опознали...
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29.05.2022 13:08 Відповісти
А у нас в селах асфальт, что шокирует гастролеров. Да и зима закончилась

"стою на асфальте я,

в лыжи обутый.

то ли лыжи не едут,

то ли я ********..."
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29.05.2022 16:01 Відповісти
Диалог.UA

@Dialog_UA

ВСУ уничтожили на Донбассе российский батальон ЦВО: из 400 человек осталось 50, два командира роты погибли

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29.05.2022 13:11 Відповісти
груZ200) кАбзон аплодує "новопришедшим"
Слава ЗСУ!!!
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29.05.2022 13:12 Відповісти
прям брат йузика и сивухи, по комлекции. такой мешок с гомном можно и без парашюта об землю грохать. одни мокрые штаны останется на лавке просушить ))
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29.05.2022 13:14 Відповісти
Нехай щастить.
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29.05.2022 13:25 Відповісти
орк приперся делать реконструкцию, а разобрали на лего с невозможностью сборки его самого
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29.05.2022 13:31 Відповісти
реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Источник: https://censor.net/ru/p3344580

Фанерный Рейхстаг, наверно, тоже "брал", идиот.
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29.05.2022 13:33 Відповісти
Поховали з лижами, але без ніг.
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29.05.2022 13:35 Відповісти
Мерзенна мокшанська харя, навіть схожа на пукінську.
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29.05.2022 13:37 Відповісти
Стратком - це комітет по стратах?)))
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29.05.2022 13:44 Відповісти
Красівий
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29.05.2022 14:04 Відповісти
Холеное падло,схороните его в лыжах..
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29.05.2022 14:27 Відповісти
Теперь він реконструює ізюмську чи білогорівську підземну операцію...
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29.05.2022 14:55 Відповісти
Не забагато честі для касабського гівна з молодшого командного складу, щоб його фамілію та фото тут окремою темою виклали? Ще пом'яніть його, та помоліться. Можна просто десь в коментах -1 написати, та й усе.
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29.05.2022 15:00 Відповісти
Якого фіналу можна чекати, якщо ці дурні "реконструюють" операцію, де той десант під Вязьмою німці знищили повністю не напрягаясь, не маючи переваги.
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29.05.2022 17:06 Відповісти
****... Вони по асфальту на лижах бігли?
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29.05.2022 18:26 Відповісти
НАСИЛЬНО РАНЬШЕ ВЫВЕЗЛИ УКРАИНЦЕВ В РОССИЮ, А ТЕПЕРЬ ИХ ДЕТЕЙ ГОНЯТ НА УБОЙ В УКРАИНУ !!! ТВАРИ НИЗШЕЙ КАТЕГОРИИ !!!
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30.05.2022 03:30 Відповісти
 
 