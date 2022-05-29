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Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) Львівської області проходять вишкіл щодо застосування та використання для цілей територіальної оборони різного виду важкого озброєння.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання проводять з 27 по 31 травня для сотні членів добровольчих формувань територіальних громад області. Учасників вишколу ознайомлюють з порядком транспортування, розгортання та застосування важкого озброєння. Зокрема переносних ракетних комплексів, гранатометів та мінометів", - написав Козицький.

Нагадується, що у Львівській області, включно зі Львовом, сформували 83 воєнізовані формування територіальних громад. До них входять тисячі громадян.

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"Львівська ОВА подбає про те, щоб у літній період розширити кількість заходів із підготовки воєнізованих підрозділів територіальних громад", - додав очільник області.

Долучитися до добровольчих формувань можна за місцем проживання.

Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький 01

Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький 02

Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький 03

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Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький 04

Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький 05

Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
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29.05.2022 13:13
+20
Зелень готувалась здавати Україну, але щось пішло не так.
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29.05.2022 13:43
+12
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29.05.2022 13:26
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29.05.2022 13:13 Відповісти
Бережи і допомагай вам Господь
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29.05.2022 13:17 Відповісти
https://youtu.be/g3ViURbLDOA
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29.05.2022 13:18 Відповісти
Учасників вишколу ознайомлюють з порядком транспортування, розгортання та застосування важкого озброєння.

Зокрема переносних ракетних комплексів


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29.05.2022 13:21 Відповісти
у розумінні чиновника важке-бо важко носити...
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29.05.2022 13:23 Відповісти
Теж не зрозумів, де це "важке" озброєння..
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29.05.2022 13:25 Відповісти
Макс! Ну будь мудрий, не наводи знову на Полігон! Курва, заради піару хоч що ляпне!!!
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29.05.2022 13:22 Відповісти
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29.05.2022 13:26 Відповісти
Зелень готувалась здавати Україну, але щось пішло не так.
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29.05.2022 13:43 Відповісти
макака, дєрєвня дуракоFF,повія, як і всі, котрих скупив на гурт барадатая бабушка ...всі рефлексії на темат
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29.05.2022 13:58 Відповісти
Кінь не валявся,так можна оцінити підготовку більшості дфтг,візьміть до прикладу місто Полтава,зброю видали другому формуванню де факто охоронний фірмі власник якої можливо зумів домовитись з кім потрібно,першому дфтг навіть в руках не дали автомат потримати,зате з подачі якогось телепня включили до потреб Тро гіроскутери,фронт не так далеко,гроші виділити на супротив на третій місяць війни місцеві чиновники так і не спромоглися.Добровольці які звернулись до дозвільної системи за отриманням дозвільних документів на купівлю мисливської зброї чекають місяцями бланки,це при діючому наказі мвс номер 170 про видачу дозвільних документів за декілька діб,може хто з журналістів поцікавитися як зараз мисливцями стають за хабарі реформованій проінформованій дозвільній системі мвс,чи може Деніс Монастирський про це нічого не знає, хвилюється зараз про продаж короткостволу,а про бланки зеленок які продають за 1000гривень(за швидкість) чи тири мвс які довідками про повадження зі зброєю по 2000 торгують навіть під час війни він і не чув.
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29.05.2022 13:57 Відповісти
Ну не знаю. Сусіди от сейфи варять на вулиці собі по вихідним.
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29.05.2022 14:52 Відповісти
Керівники ВЦА це все зелена шелупонь! ******* пізлєлєнського. Важке озброєння це танки, бмп, бтр, сау, гаубиці, гелікоптери, літаки і засоби ППО. А не піхотне озбоєння, як у територіальноі оборони, задрала тупість зеленоіі влади...
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29.05.2022 14:08 Відповісти
чому ж всі зелена шелупонь? де не де і жопоблок ригоанальний ...наприклад у Кривому Розі - Вілкул))
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29.05.2022 14:44 Відповісти
Для ЗеКозицького все що важче стакану важке.
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29.05.2022 15:16 Відповісти
я надеюсь вы не разместите их снова в казармах или на полигоне??!
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29.05.2022 14:53 Відповісти
До чого ця новина?????До чого це розповідати???Вже про Десну розповіли десь і всі знають що трапилось .Ну до чого треба все розголошувати та фоткати??? Ну що ніяк неможна не розповідати зовсім про те що хтось де тренується?????
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29.05.2022 15:00 Відповісти
хм если молодой парень с права будет так целиться и выстрелит, щека не скажет ему спасибо
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29.05.2022 15:50 Відповісти
 
 