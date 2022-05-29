Добровольчі формування Львівщини проходять вишкіл із застосування важкого озброєння, - Козицький. ФОТОрепортаж

Добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) Львівської області проходять вишкіл щодо застосування та використання для цілей територіальної оборони різного виду важкого озброєння.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання проводять з 27 по 31 травня для сотні членів добровольчих формувань територіальних громад області. Учасників вишколу ознайомлюють з порядком транспортування, розгортання та застосування важкого озброєння. Зокрема переносних ракетних комплексів, гранатометів та мінометів", - написав Козицький.

Нагадується, що у Львівській області, включно зі Львовом, сформували 83 воєнізовані формування територіальних громад. До них входять тисячі громадян.

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"Львівська ОВА подбає про те, щоб у літній період розширити кількість заходів із підготовки воєнізованих підрозділів територіальних громад", - додав очільник області.

Долучитися до добровольчих формувань можна за місцем проживання.











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