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Вінниця прощається із дев'ятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну. ФОТО.

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні на площі Стуса у Вінниці відбувається прощання із захисниками України, вінничанами, бійцями "КОРДу", які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

Яз зазначається, віддали життя за нашу свободу: 
Зайцев Михайло,
Подзігун Ігор,
Антощук Віталій,
Клименко Дмитро,
Щербань Богдан,
Булега Богдан,
Олійник Віталій,
Бондарчук Ігор,
Турляк Артур.

"Молоді чоловіки. Сини. Батьки…Дев’ять життів. Дев’ять Героїв. Еліта поліції - "Корпус оперативно-раптової дії". Це професіонали.
Це ті, хто діють за межею можливого. Колеги знають. Пам’ятають…Вони захищали багатьох, врятували багатьох…Сьогодні дев’ять КОРДівців залишаються в історії цієї війни. І вони в ній залишаться поки будемо їх пам’ятати. А значить - назавжди", - зауважив Борзов.

Вінниця прощається із девятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну 01
Вінниця прощається із девятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну 02
Вінниця прощається із девятьма КОРДівцями, які загинули, захищаючи Україну 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Так місто зустрічає поліцейських спецпідрозділу КОРД, які загинули у Запорізькій області. Захищаючи Україну, дев'ять бійців КОРД з Вінниччини опинились під ракетним ударом. Тисячі людей вийшли та встали на коліна, зробивши живий коридор для героїв.
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29.05.2022 13:45
+19
У Запоріжжі ракета потрапила до казарми загинуло дуже багато . Влада про це мовчить.
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29.05.2022 13:47
+18
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29.05.2022 13:57
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Svitla Pam'yat'...
Geroi Ukraini ne vmitayut' !
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29.05.2022 13:41 Відповісти
Сегодня во всех городах КОРДовцев хоронят... По ходу на опасное задание послали и неправильно спланировали...
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29.05.2022 13:42 Відповісти
У Запоріжжі ракета потрапила до казарми загинуло дуже багато . Влада про це мовчить.
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29.05.2022 13:47 Відповісти
Сорі це не в Запоріжжі, це в Андріівці, профілакторії Мотор Січі. Це така глуш, що ніхто б не здогадався, що вони там!
Їх бомбили по наводці.
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29.05.2022 14:09 Відповісти
В Запоріжжі планували зігнати з фронту 600 бійців на концерт 95-го кварталу...
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29.05.2022 14:14 Відповісти
На жаль, тебе там не було...
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29.05.2022 14:15 Відповісти
По скупченню мобільних телефонів легко знайти всі хованки.
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29.05.2022 14:56 Відповісти
Если только на смартфоне включена геолокация.
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29.05.2022 15:26 Відповісти
Сколько ребят наших погибло от этого удара , столько же придушить и повесить пойманных наводчиков в камерах СИЗО , особо не афишируя. Судя по публикациям этих гнид не один десяток пойман.
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29.05.2022 15:29 Відповісти
Вчора відомстили, схоже (бо це виклав пистюх Антоша): "В Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили сразу 82 оккупанта. Десятки российских солдат, собравшихся возле БТР, были убиты одним ударом с дрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко. "Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении".
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29.05.2022 15:12 Відповісти
Ти уважно повідомлення прочитав? Попали в "БТР-82" орков чи "БТР" - 82 орков?
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29.05.2022 16:04 Відповісти
С таким командованием врагов не надо.
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29.05.2022 19:12 Відповісти
Так місто зустрічає поліцейських спецпідрозділу КОРД, які загинули у Запорізькій області. Захищаючи Україну, дев'ять бійців КОРД з Вінниччини опинились під ракетним ударом. Тисячі людей вийшли та встали на коліна, зробивши живий коридор для героїв.
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29.05.2022 13:45 Відповісти
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29.05.2022 13:46 Відповісти
Командування - дно, якщо допускає скупчення бійців на тривалий час.
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29.05.2022 13:57 Відповісти
У Черкасах позавчора перед своїми чотирма стали на коліна. Світлая пам'ять хлопцям!
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29.05.2022 14:06 Відповісти
біль суцільний біль (
вчора начебто писали що знайшли падлу яка коригувала і навіть начебто десь загубили сподіваюсь шматочки були дрібненьки
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29.05.2022 14:08 Відповісти
На Харківщині вчора також приліт по казармі, 18 загиблих, в новинах взагалі мовчок
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29.05.2022 17:06 Відповісти
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29.05.2022 13:57 Відповісти
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29.05.2022 13:58 Відповісти
Товариш сьогодні зателефонував - Говорив з родичем з Хабаровська : по Росії пішло розпорядження з Кремля : похорони "м"яса", привезеного з України, проводить при мінімумі присутніх Вибирать час, коли менше прохожих біля кладовищ І стараться не концентрувать ці могили в одному місці Все для меншого притягнення уваги до кількості похованих!
А у нас на головному кладовищі пантеон могил загиблих в боях з кацапнею орки розбили з мінометів Цілилися по державних прапорах, що стояли над кожною могилою Навіть з мертвими героями воювали!
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29.05.2022 14:13 Відповісти
Павшим Героям украіги тричі СЛАВА ЛАВА СЛАВА !!!
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29.05.2022 14:27 Відповісти
Слава Героям!
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29.05.2022 14:34 Відповісти
Які чорні дні настали ,вбивають українську націю,скільки людей вже вбили.Дуже боляче .Люди кажить всім у кого військові родичи на полігонах щоб вночи не спали всі разом, нехай кажуть своєму командирові що не будуть спати всі разом .Не мають права всіх в казармі тримати разом коли стільки людей вже вбили. Як же боляче.
Вічна пам`ять героям.Низький уклін.
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29.05.2022 14:36 Відповісти
Слава нації ! Смерть ворогам !
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29.05.2022 15:06 Відповісти
Хто здав!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2022 18:06 Відповісти
 
 