Ще одну партію гаубиць M777 відправляють до України, - Пентагон. ФОТОрепортаж

Далекобійні гаубиці М777 завантажили в літак у США.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

155-мм буксировані гаубиці M777 завантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії.

"Гаубиці є частиною зусиль США поряд із партнерами та союзниками по НАТО для надання Україні додаткових можливостей", - йдеться в повідомленні.

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