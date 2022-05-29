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Тіло закатованого цивільного виявили під Макаровом на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Біля позицій російських військ під Макаровим знайшли тіло загиблого мирного жителя.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

"В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати російської федерації забили чоловіка до смерті. Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.

Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Поліцейські з'ясували, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Під Макаровом знайдене поховання жертв російських окупантів, серед загиблих - громадянин Чехії. ВIДЕО

Тіло закатованого цивільного виявили під Макаровом на Київщині, - поліція 01
Тіло закатованого цивільного виявили під Макаровом на Київщині, - поліція 02
Тіло закатованого цивільного виявили під Макаровом на Київщині, - поліція 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Кацапи - це нелюди і криваві вбивці , мародери і кляті гвалтівники , іх потрібно живцем закопувати в землю , але ж бидло знадобиться для обміну на наших !
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29.05.2022 14:49 Відповісти
парень сирота с Волыни а там БАНДЕРОВЦЫ нацисты Волынская трагедия каким боком правда к ней кацапы не ясно Х(К)атынь еще присобачалы поэтому парня замордувалы пыталы мучали..что он с Западной просто Украины коренной западенец.. а потом таки убили или умер от болевого шока и полученных травм.... вы уж как хотите -но те твари, что ставив на колени наших людей-сразу стреляли в голову --были как бы гуманней- чем в этом случае -что ли, как бы дико -это не звучало... СОБОЛЕЗНОВАНИЕ!..
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29.05.2022 15:03 Відповісти
никакой пощады русским унтерменшам !
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29.05.2022 19:16 Відповісти
 
 