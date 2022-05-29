УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13947 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 379 18
акція (1102) зґвалтування (356) Відень (81)

У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українки провели у центрі Відня акцію проти масових зґвалтувань російськими окупантами українських жінок, дітей та чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Демонстрація проводилася в межах всесвітньої акції "Women for Ukraine - жінки для України", започаткованої жінками у Латвії та Естонії, які стали частково оголеними перед посольством РФ, зі зв’язаними за спиною руками та мішками на головах.

Учасниці акції у Відні вийшли в популярний серед молоді парк біля Карлплатц у спідній білизні, обляпаній кров’ю, щоб привернути увагу австрійської та світової громадськості до проблеми сексуального насильства на розв’язаній Росією війні в Україні. 

У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами 01

Дивіться також: Напівоголена активістка на доріжці Каннського фестивалю протестувала проти зґвалтування українок росіянами. ФОТО

У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами 02

"Цією акцією дівчата хотіли висловити свою підтримку тим, хто зазнав жорстоких злочинів від рук російських окупантів, щоб потерпілі бачили підтримку всього світу та знали, що виконавці страшних злочинів будуть покарані. Звірства російських окупантів проти українських жінок, дітей та чоловіків не мають моральних меж", - заявили організатори з ГО "Unlimited Democracy".

У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами 03

У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами 04
У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами 05

Було наголошено, що просто зараз, щодня, російські солдати ґвалтують українців з особливою жорстокістю.

"Окупанти на Херсонщині зґвалтували дівчаток 12 і 15 років, шестимісячну дитину, а троє малолітніх хлопчиків померли внаслідок отриманих травм. Бракує слів щоб описати той жах, який відчувають українці прямо зараз. Вони бояться за своє життя, вони борються, але їх ґвалтують, катують, б'ють та вбивають", - заявляли учасниці акції.

Як повідомлялося, в Олександрівці на Херсонщині російські військові зґвалтували дітей - дівчат і хлопчиків, дехто з них загинув.

Перехоплені СБУ розмови російських загарбників також свідчать, що їхні дружини закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
‼️‼️Молодцы девочки !!!

когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
показати весь коментар
29.05.2022 17:11
+11
Зеленский знал о нападении,но не хотел паники среди населения,по этому поступил просто- эвакуировал свою семью.
И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
Мерзавец максимального уровня😡
А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
показати весь коментар
29.05.2022 17:48
+9
Дехто з Офісу Президента щодо москалів вживає слово "геройський" або щось схоже на слово з таким змістом. Героями можна вважати тільки українських захисників, бо ми вони б'ються за свою землю. А московську орду слід вважати не просто загарбниками, але озброєними злочинцями, мародерами, вбивцями і гвалтівниками. У московської так званої армії немає ні людської, ні офіцерської, ні солдатської чести. Це покидьки. Воювати проти цивільних , дітей, жінок, стариків - це можуть тільки ці нелюди.
показати весь коментар
29.05.2022 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На мацкве подобная акция не могла произойти, потому как их бы изнасиловали в автозаках.
показати весь коментар
29.05.2022 17:11 Відповісти
‼️‼️Молодцы девочки !!!

когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
показати весь коментар
29.05.2022 17:11 Відповісти
Цікаво,чи врятують Україну від російських фашистів інші країни,чи залишать на повну окупацію?(маю на увазі постачання зброї)?
показати весь коментар
29.05.2022 17:12 Відповісти
Все залежить від влади України.Яка порушує законодавство України.
показати весь коментар
29.05.2022 17:20 Відповісти
А на Банковой слабо раком стать?!!

Каким боком АВСТРИЯ которая реально сильно тут помогает нашим, к изнасилованиям??? Это австрийцы до этого довели или Зелёная гнида???
показати весь коментар
29.05.2022 17:34 Відповісти
1) правительственный квартал вроде бы по прежнему перекрыт

2) масса нарИда по прежнему считает что Рафик зеля не виноват
показати весь коментар
29.05.2022 17:38 Відповісти
Зеленский знал о нападении,но не хотел паники среди населения,по этому поступил просто- эвакуировал свою семью.
И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
Мерзавец максимального уровня😡
А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
показати весь коментар
29.05.2022 17:48 Відповісти
Показова акція, направлена на політиків Європи, бо кацпам до лампочки, кацапські вояки як століттями насилували полонених, так і продовжують це робити як шакали.
Єдиний вихід запобігти цьому - як що люди чують що на територію заходять кацапи, треба барати саме необхідне, документи грощі і тікати.
До речі що робити у полоні з кацапами які коїли жахливі содомські гвалтування ?
Обливати те місце яким робили злочин керосином, або бензином і підпалювати.
Думаю це буде справедливо.
показати весь коментар
29.05.2022 17:46 Відповісти
звичайно США розповість що таке соддом і гоморра, там видніше.
показати весь коментар
29.05.2022 20:36 Відповісти
Молодці, дівчата! люди у всіх країнах в шоці від звірств рашистів і тиснуть на своїх політиків, щоб ті припинили підігрувати путлеру.
показати весь коментар
29.05.2022 17:49 Відповісти
Дехто з Офісу Президента щодо москалів вживає слово "геройський" або щось схоже на слово з таким змістом. Героями можна вважати тільки українських захисників, бо ми вони б'ються за свою землю. А московську орду слід вважати не просто загарбниками, але озброєними злочинцями, мародерами, вбивцями і гвалтівниками. У московської так званої армії немає ні людської, ні офіцерської, ні солдатської чести. Це покидьки. Воювати проти цивільних , дітей, жінок, стариків - це можуть тільки ці нелюди.
показати весь коментар
29.05.2022 17:50 Відповісти
Так робити цих ублюдків кацапських закликав кремлівський ублюдок і вбивця ху@ ло !
показати весь коментар
29.05.2022 17:54 Відповісти
Якби в українців була зброя для самозахисту, то касапи не могли б так просто заходити в українські міста та села, та безкарно вбивати українців, катувати, гвалтувати їх.

Всі, хто залишив українців беззбройними та беззахисними перед агресором, всі хто кричав "нема чого хвилюватися", всі, хто кричав "не на часі" про зброю для українців, бо вони буцімто "перестреляють одне одного" - є співучасниками злочинів проти українців,
і суд над вами, якщо не людський, то Божий - буде, і як не над вами, то над вашими дітьми, онуками

Якби тільки в українців була масово дома зброя, автоматична, короткоствольна, гвинтівки, бодай щось, цієї війни, скоріше за все, взагалі не було б. Треба було роздавати людям масово зброю, хоча б стару, якої в нас валом просто, хоча б навіть і з часів Другої Світової. Тим більше, що знали вже точно, що буде війна. І жоден окупант, так просто зі свого танку, чи БТР-у б просто не зміг носа висунути - ні поїсти, ні заправитися, ні до вітру, нікуди.
Коли з кожного куща чи хвіртки тобі в голову може поцілити куля, вони б боялися заходити просто так в будь-яке село чи місто, як це було, до прикладу в Афганістані.
показати весь коментар
29.05.2022 19:05 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 20:15 Відповісти
... прошла акция против массовых изнасилований украинцев Може все таки - українок, а не українців.
показати весь коментар
29.05.2022 20:48 Відповісти
Рашисти чоловіків також гвалтують та вбивають .
показати весь коментар
29.05.2022 23:14 Відповісти
Руйнування цнотливості під виглядом боротьби за цнотливість. Метод випасу комах.
показати весь коментар
30.05.2022 11:55 Відповісти
 
 