У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Українки провели у центрі Відня акцію проти масових зґвалтувань російськими окупантами українських жінок, дітей та чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
Демонстрація проводилася в межах всесвітньої акції "Women for Ukraine - жінки для України", започаткованої жінками у Латвії та Естонії, які стали частково оголеними перед посольством РФ, зі зв’язаними за спиною руками та мішками на головах.
Учасниці акції у Відні вийшли в популярний серед молоді парк біля Карлплатц у спідній білизні, обляпаній кров’ю, щоб привернути увагу австрійської та світової громадськості до проблеми сексуального насильства на розв’язаній Росією війні в Україні.
"Цією акцією дівчата хотіли висловити свою підтримку тим, хто зазнав жорстоких злочинів від рук російських окупантів, щоб потерпілі бачили підтримку всього світу та знали, що виконавці страшних злочинів будуть покарані. Звірства російських окупантів проти українських жінок, дітей та чоловіків не мають моральних меж", - заявили організатори з ГО "Unlimited Democracy".
Було наголошено, що просто зараз, щодня, російські солдати ґвалтують українців з особливою жорстокістю.
"Окупанти на Херсонщині зґвалтували дівчаток 12 і 15 років, шестимісячну дитину, а троє малолітніх хлопчиків померли внаслідок отриманих травм. Бракує слів щоб описати той жах, який відчувають українці прямо зараз. Вони бояться за своє життя, вони борються, але їх ґвалтують, катують, б'ють та вбивають", - заявляли учасниці акції.
Як повідомлялося, в Олександрівці на Херсонщині російські військові зґвалтували дітей - дівчат і хлопчиків, дехто з них загинув.
Перехоплені СБУ розмови російських загарбників також свідчать, що їхні дружини закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок.
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когда насиловали кацапы чеченок и сириек , Саркози Олланд Макрон и Меркель просто ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА И УШИ , и западные СМИ ПРОМОЛЧАЛИ , бо их молчание оплачивали кацапы
Каким боком АВСТРИЯ которая реально сильно тут помогает нашим, к изнасилованиям??? Это австрийцы до этого довели или Зелёная гнида???
2) масса нарИда по прежнему считает что
Рафикзеля не виноват
И пожелал всем хороших майских праздников с шашлыками.
Мерзавец максимального уровня😡
А сегодня кацапы вывозят наших детей тысячами в Сибирь и другие регионы раши !!
Єдиний вихід запобігти цьому - як що люди чують що на територію заходять кацапи, треба барати саме необхідне, документи грощі і тікати.
До речі що робити у полоні з кацапами які коїли жахливі содомські гвалтування ?
Обливати те місце яким робили злочин керосином, або бензином і підпалювати.
Думаю це буде справедливо.
Всі, хто залишив українців беззбройними та беззахисними перед агресором, всі хто кричав "нема чого хвилюватися", всі, хто кричав "не на часі" про зброю для українців, бо вони буцімто "перестреляють одне одного" - є співучасниками злочинів проти українців,
і суд над вами, якщо не людський, то Божий - буде, і як не над вами, то над вашими дітьми, онуками
Якби тільки в українців була масово дома зброя, автоматична, короткоствольна, гвинтівки, бодай щось, цієї війни, скоріше за все, взагалі не було б. Треба було роздавати людям масово зброю, хоча б стару, якої в нас валом просто, хоча б навіть і з часів Другої Світової. Тим більше, що знали вже точно, що буде війна. І жоден окупант, так просто зі свого танку, чи БТР-у б просто не зміг носа висунути - ні поїсти, ні заправитися, ні до вітру, нікуди.
Коли з кожного куща чи хвіртки тобі в голову може поцілити куля, вони б боялися заходити просто так в будь-яке село чи місто, як це було, до прикладу в Афганістані.