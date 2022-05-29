За 29 травня на Донеччині вбили 3 і поранили 4 цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У неділю внаслідок військових дій Росії на Донеччині загинули 3 мирних мешканців, 4 дістали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко написав у телеграмі
"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі. Ще четверо людей в області дістали поранення", - зазначив Кириленко.
Він нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар29.05.2022 20:54 Відповісти Мені подобається 0
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