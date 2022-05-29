У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО "Азов" Харків. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
29 травня у Харкові був офіційно сформований загін Сил спеціальних операцій "Азов" Харків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Костянтин Немічев.
Він зазначив: "Сьогодні у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "АЗОВ" Харків. Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині та звільняти нашу землю від окупантів.Командиром підрозділу призначено Анатолія Сидоренко".
Топ коментарі
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Хай живе король !
Азов в полоні.
Азов живий, Азов воює !
не хоронiть живих.
хлопцiв потрiбно звiльняти з Мордору, спасати вiд страшних тортур та смертi.
"Король помер
Хай живе король!"
означає вічність королівської влади
ще раз:
Азов в полоні.
Азов безсмертний!
Азов воює !
Азов Київ
Азов Харків
АзовЗапоріжжя
Азов ССО
В Мариуполе было только одно из подразделений полка Азов.
Азова еще очень много по всей Украине. И с каждым днем его становиться всё больше.
Пиши про свои "исторические аналогии" где-нибудь в Однокласниках. Там тебя оценят. Лайки получишь...
Це не про залізо - це про людей!
Якби я таку новину почув три роки тому, я б сказав,що це щось неймовірне.
Вертоліт зазнав аварії 5 квітня під час виконання евакуаційного рейсу за пораненими з іншого раніше збитого вертольота, пише Ізмаїл.city.
За словами Дмитра, він уже встиг наблизитися до точки евакуації, звідки було видно дим від вертольота, складу якого була потрібна допомога. Однак у цей момент у машину потрапила ракета із переносного зенітного ракетного комплексу російських окупантів.
Перші дні Дмитро значився у списках загиблих. Пізніше стало відомо, що він живий, проте отримав переломи та проходить лікування у шпиталі в Криму, оскільки потрапив у полон.
Напередодні Великодня сім'ю льотчика сповістили, що його вдалося обміняти на російського військового. Після визволення з полону Дмитро деякий час перебував у Запоріжжі, потім його відправили на лікування до Львова. Проте після того, як лікарі столичної болгарської лікарні імені Пирогова зголосилися надати українському героєві необхідну медичну допомогу, льотчика перевезли до Софії.
Сбежавший донецкий хряк специально навредил путлеру и его банде нацистов...
Не, пленные, вам ночами будут сниться, граждане предатели!
Хоча можна було і заретушувати.
НацГвардія краще б підпорядковувалась ЗСУ, а не різним Рюкзакевичам, Монастирським