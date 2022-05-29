У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО "Азов" Харків. ФОТОрепортаж

29 травня у Харкові був офіційно сформований загін Сил спеціальних операцій "Азов" Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Костянтин Немічев.

Він зазначив: "Сьогодні у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "АЗОВ" Харків. Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині та звільняти нашу землю від окупантів.Командиром підрозділу призначено Анатолія Сидоренко".

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