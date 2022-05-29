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Харків (3874) Азов (678) ССО (372)

У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО "Азов" Харків. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

29 травня у Харкові був офіційно сформований загін Сил спеціальних операцій "Азов" Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Костянтин Немічев. 

Він зазначив: "Сьогодні у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "АЗОВ" Харків. Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині та звільняти нашу землю від окупантів.Командиром підрозділу призначено Анатолія Сидоренко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" хочуть визнати в РФ терористичною організацією, щоб судити полонених захисників Маріуполя

У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 01
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 02
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 03
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 04
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 05
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 06
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 07
У Харкові офіційно сформований підрозділ ССО Азов Харків 08

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Король помер.

не хоронiть живих.

хлопцiв потрiбно звiльняти з Мордору, спасати вiд страшних тортур та смертi.
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30.05.2022 00:03
+42
Бортовий авіатехнік вертольота Мі-8 пошуково-рятувальної служби Дмитро Бурлаков вижив після аварії його машини, збитої ворожою ракетою під Маріуполем.

Вертоліт зазнав аварії 5 квітня під час виконання евакуаційного рейсу за пораненими з іншого раніше збитого вертольота, пише Ізмаїл.city.

За словами Дмитра, він уже встиг наблизитися до точки евакуації, звідки було видно дим від вертольота, складу якого була потрібна допомога. Однак у цей момент у машину потрапила ракета із переносного зенітного ракетного комплексу російських окупантів.

Перші дні Дмитро значився у списках загиблих. Пізніше стало відомо, що він живий, проте отримав переломи та проходить лікування у шпиталі в Криму, оскільки потрапив у полон.

Напередодні Великодня сім'ю льотчика сповістили, що його вдалося обміняти на російського військового. Після визволення з полону Дмитро деякий час перебував у Запоріжжі, потім його відправили на лікування до Львова. Проте після того, як лікарі столичної болгарської лікарні імені Пирогова зголосилися надати українському героєві необхідну медичну допомогу, льотчика перевезли до Софії.

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30.05.2022 00:13
+40
AZOV Akbar!
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30.05.2022 00:01
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Король помер.
Хай живе король !

Азов в полоні.
Азов живий, Азов воює !
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30.05.2022 00:00 Відповісти
Король помер.

не хоронiть живих.

хлопцiв потрiбно звiльняти з Мордору, спасати вiд страшних тортур та смертi.
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30.05.2022 00:03 Відповісти
формула
"Король помер
Хай живе король!"
означає вічність королівської влади
ще раз:

Азов в полоні.
Азов безсмертний!
Азов воює !
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30.05.2022 00:37 Відповісти
на місце полонених азовців прийшли :
Азов Київ
Азов Харків
АзовЗапоріжжя
Азов ССО
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30.05.2022 00:55 Відповісти
AZOV Akbar!
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30.05.2022 00:01 Відповісти
У,який пропагандончик. Як намагається натякнути на фащиздов. Іди получи ще один серебряник.
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30.05.2022 09:11 Відповісти
Чувак, не напрягайся.
В Мариуполе было только одно из подразделений полка Азов.

Азова еще очень много по всей Украине. И с каждым днем его становиться всё больше.

Пиши про свои "исторические аналогии" где-нибудь в Однокласниках. Там тебя оценят. Лайки получишь...
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30.05.2022 09:44 Відповісти
ну можно и так...дразнить жыдоугрофиннобурятских фашистов..
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30.05.2022 00:05 Відповісти
Тому що , це загін Сил спеціальних операцій ,, Азов "
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30.05.2022 00:13 Відповісти
Молодцi! Браво Азовцам!
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30.05.2022 00:07 Відповісти
Які красиві у них "іграшки" Це ж треба бути такими недалекими каZZапорками, аби налаштувати проти себе колись одне з найватніших міст, зробивши їх бандерівцями!
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30.05.2022 00:08 Відповісти
"Азов - Сталь!"
Це не про залізо - це про людей!
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30.05.2022 00:11 Відповісти
Доречі, це ж з Харкова пішло - хутін - Хууййло, ла-ла-ла-ла-ла
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30.05.2022 00:12 Відповісти
"Сьогодні у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "АЗОВ" Харків."
Якби я таку новину почув три роки тому, я б сказав,що це щось неймовірне.
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30.05.2022 00:12 Відповісти
Бортовий авіатехнік вертольота Мі-8 пошуково-рятувальної служби Дмитро Бурлаков вижив після аварії його машини, збитої ворожою ракетою під Маріуполем.

Вертоліт зазнав аварії 5 квітня під час виконання евакуаційного рейсу за пораненими з іншого раніше збитого вертольота, пише Ізмаїл.city.

За словами Дмитра, він уже встиг наблизитися до точки евакуації, звідки було видно дим від вертольота, складу якого була потрібна допомога. Однак у цей момент у машину потрапила ракета із переносного зенітного ракетного комплексу російських окупантів.

Перші дні Дмитро значився у списках загиблих. Пізніше стало відомо, що він живий, проте отримав переломи та проходить лікування у шпиталі в Криму, оскільки потрапив у полон.

Напередодні Великодня сім'ю льотчика сповістили, що його вдалося обміняти на російського військового. Після визволення з полону Дмитро деякий час перебував у Запоріжжі, потім його відправили на лікування до Львова. Проте після того, як лікарі столичної болгарської лікарні імені Пирогова зголосилися надати українському героєві необхідну медичну допомогу, льотчика перевезли до Софії.

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30.05.2022 00:13 Відповісти
Здоровья тобі, Герою!
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30.05.2022 01:12 Відповісти
пусть работают как "Кракен"...
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30.05.2022 00:14 Відповісти
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30.05.2022 00:23 Відповісти
русский,ты тут за пару срубликов, или из любви к фюреру?
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30.05.2022 01:08 Відповісти
Шоо? Опяять!?
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30.05.2022 06:13 Відповісти
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30.05.2022 09:00 Відповісти
Неплохой было бы провести всемирный флешмоб - Я Азов в поддержку наших пленных бойцов.
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30.05.2022 00:25 Відповісти
Азов Харків , господи твої шляхи не сповідні 🙏🏼
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30.05.2022 00:40 Відповісти
Азов не тільки кістка в горлі оркам,а також оп,бо запитають і про Маріуполь і про мости. Будь ласка, не приписувати заслуги Азова Білецькому. Він був колись,а не тепер. Тримайтесь і бережіть Україну
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30.05.2022 00:43 Відповісти
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30.05.2022 00:48 Відповісти
Довийобувалися дебіли расєянські, що тепер справді їх за кожним рогом Азов чекатиме
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30.05.2022 00:50 Відповісти
ССО? Отряд мстителей. Я так и знал, что "Азов" будет мстить кацапам за братьев.
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30.05.2022 01:28 Відповісти
Слава мужнім воїнам АЗОВу!
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30.05.2022 02:39 Відповісти
Не а кто совневайся,орки в телах Украинской власти думали что сольют Азов и все устроится аха,,,, а фуёв как дров вам
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30.05.2022 03:45 Відповісти
надо переименовать все ВСУ в "Азов", чтобы всем было понятно, что это за война, и что оркам от неё ждать и к чему готовиться
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30.05.2022 05:49 Відповісти
,,Азов" был, есть и будет!
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30.05.2022 06:22 Відповісти
Не дарма ж руссофашисти використовують лiтери на своiй мерзеннiй техницi >"V, Z, O, A," що складаеться AZOV. Це у них така прихована ненависть i помста полку Азов. Та i недалек той час, коли буде дивiзiя "Азов"
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30.05.2022 06:25 Відповісти
Азов был создан 5 мая 2014 года...кто тогда был президент?праильно ...Виктор индюкович...Порошенко принял присягу аж 8 июня 2014 г....
Сбежавший донецкий хряк специально навредил путлеру и его банде нацистов...
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30.05.2022 06:51 Відповісти
Страшний сон кацапорилих Мучтеся, тварюки! Скоро Азов буде скрізь. Наступний - Азов Чорнобаївка (Сили Неймовірного Терпіння)
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30.05.2022 06:53 Відповісти
Азов - це назавжди! Як - Україна! ✌👍👊
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30.05.2022 06:56 Відповісти
Азов >>cтрашный сон руссофашистов!
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30.05.2022 07:44 Відповісти
"Кракен" Азов - добивайте орків на Харківщині!!! Потім - Бєлгарад, Калуга, Мацква...
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30.05.2022 07:53 Відповісти
Быстренько сотворили новый Азов, чтобы тот, сданный, забыть?
Не, пленные, вам ночами будут сниться, граждане предатели!
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30.05.2022 09:17 Відповісти
Який новий ? То інший підрозділ НГУ. Крім того, вони "свій прапор" не втратили. Крім того, у Маріуполі були не усі підрозділи Азов.
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30.05.2022 14:22 Відповісти
ССО ... Нащо обличчя показують ??
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30.05.2022 14:19 Відповісти
Бо НацГвардія це війська МВС, а мєнти у нас не проходять як спецпризначенці ЗСУ.
Хоча можна було і заретушувати.
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30.05.2022 15:44 Відповісти
Гарні гвинтівки, закалупали ці калаши.
НацГвардія краще б підпорядковувалась ЗСУ, а не різним Рюкзакевичам, Монастирським
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30.05.2022 15:42 Відповісти
 
 