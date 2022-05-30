Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Рано-вранці в понеділок, 30 травня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. За попередніми даними, вибух стався в районі ТЦ "Квартал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Мелітополь".

За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

"За попередніми даними вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти. Нині в центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму", - сказано в повідомленні.

Чи є постраждалі і кого або що конкретно підірвали - поки не повідомляється.

За уточненими даними вибух стався за кафе "Шторм" між центральною площею та ТЦ Квартал Балицького.

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Пізніше повідомили, що в місті огородили центральну площу, інцидент неабияк налякав російських окупантів.

За інформацією місцевих жителів, у місті виють сирени, на вулицях їздить військова техніка. На центральній площі, яку оточили окупанти, в ДК Шевченка розташована "військово-цивільна адміністрація" російських військ і колаборантів.

На кадрах, опублікованих ЗМІ, видно, що на ношах несуть поранену в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького. За непідтвердженою інформацією, поранень зазнали дві жінки та молодий чоловік.

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