Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рано-вранці в понеділок, 30 травня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. За попередніми даними, вибух стався в районі ТЦ "Квартал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Мелітополь".
За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.
"За попередніми даними вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти. Нині в центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму", - сказано в повідомленні.
Чи є постраждалі і кого або що конкретно підірвали - поки не повідомляється.
За уточненими даними вибух стався за кафе "Шторм" між центральною площею та ТЦ Квартал Балицького.
Пізніше повідомили, що в місті огородили центральну площу, інцидент неабияк налякав російських окупантів.
За інформацією місцевих жителів, у місті виють сирени, на вулицях їздить військова техніка. На центральній площі, яку оточили окупанти, в ДК Шевченка розташована "військово-цивільна адміністрація" російських військ і колаборантів.
На кадрах, опублікованих ЗМІ, видно, що на ношах несуть поранену в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького. За непідтвердженою інформацією, поранень зазнали дві жінки та молодий чоловік.
Росгвардія і "поліцейські" вивчають пакет на тротуарі.
Будь ласка, зачекайте...
По предварительным данным, сам Евгений Балицкий выжил...(
Краще зовсім без фото, ніж такі пропагандонські від RIA(!!), з якимись (нафотошопленими?) плакатами з забороненою в Україні нацистскою символікою.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/30/7349389/
Та й лікування ДОРОГЕ
так і тут - не вбили а НАЛЯКАЛИ добряче - щоб вже ніколи