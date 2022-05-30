УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6454 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
35 714 19
вибух (3742) війна (56174) Мелітополь (736)

Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рано-вранці в понеділок, 30 травня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. За попередніми даними, вибух стався в районі ТЦ "Квартал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Мелітополь".

За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

"За попередніми даними вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти. Нині в центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму", - сказано в повідомленні.

Чи є постраждалі і кого або що конкретно підірвали - поки не повідомляється.

За уточненими даними вибух стався за кафе "Шторм" між центральною площею та ТЦ Квартал Балицького.

Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі 01

Також читайте: Жителі окупованого Мелітополя знову вийшли на мітинг

Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі 02

Пізніше повідомили, що в місті огородили центральну площу, інцидент неабияк налякав російських окупантів.

За інформацією місцевих жителів, у місті виють сирени, на вулицях їздить військова техніка. На центральній площі, яку оточили окупанти, в ДК Шевченка розташована "військово-цивільна адміністрація" російських військ і колаборантів.

На кадрах, опублікованих ЗМІ, видно, що на ношах несуть поранену в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького. За непідтвердженою інформацією, поранень зазнали дві жінки та молодий чоловік.

Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі 03

Росгвардія і "поліцейські" вивчають пакет на тротуарі.

Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
У чому погана. Там такіх колаборантів три гривні жменька, знайшли б нового. Мета акції психологічний тиск і деморалізація. Побільше б таких бавовн.
показати весь коментар
30.05.2022 09:53
+25
Не диверсанты а партизаны. Диверсанты работают на вражеской территории а не на окупированной
показати весь коментар
30.05.2022 09:58
+15
показати весь коментар
30.05.2022 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ранение получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора и предателя Украины Евгения Балицкого.

По предварительным данным, сам Евгений Балицкий выжил...(

показати весь коментар
30.05.2022 09:46 Відповісти
очень плохая новость....
показати весь коментар
30.05.2022 09:47 Відповісти
У чому погана. Там такіх колаборантів три гривні жменька, знайшли б нового. Мета акції психологічний тиск і деморалізація. Побільше б таких бавовн.
показати весь коментар
30.05.2022 09:53 Відповісти
Вижив то може і вижив, але буде боятися жити далі
показати весь коментар
30.05.2022 10:05 Відповісти
... из ума.
показати весь коментар
30.05.2022 12:13 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 09:48 Відповісти
Выжил, но будет теперь пожизненным овощем на капельнице...
показати весь коментар
30.05.2022 09:48 Відповісти
"Мученик" за идею "русскава мира"!
показати весь коментар
30.05.2022 09:48 Відповісти
шахід. пут"н їм всім рай обіцяв, з гуріями та "мальчіками в трусіках"
показати весь коментар
30.05.2022 12:30 Відповісти
Не диверсанты а партизаны. Диверсанты работают на вражеской территории а не на окупированной
показати весь коментар
30.05.2022 09:58 Відповісти
Ну це тіпа цензор.нет дослівно цитує повідомлення російського "РІА Мелітополь". В даному випадку інфа подана коректно.
показати весь коментар
30.05.2022 10:17 Відповісти
они уже ТЦ своими именами называют???
показати весь коментар
30.05.2022 10:03 Відповісти
Это всеукраинская сеть. и ей более 10 лет.
показати весь коментар
30.05.2022 10:09 Відповісти
Уже своим победобесием засрали дома в Мелитополе
показати весь коментар
30.05.2022 10:10 Відповісти
Шановна команда Цензору! Будьте уважні, які фото ви постите.

Краще зовсім без фото, ніж такі пропагандонські від RIA(!!), з якимись (нафотошопленими?) плакатами з забороненою в Україні нацистскою символікою.
показати весь коментар
30.05.2022 10:15 Відповісти
Вчіться в УП,як подавати те ж саме фото:
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/30/7349389/
показати весь коментар
30.05.2022 10:18 Відповісти
Добре,шкода що жива потвора. Але налякана!
показати весь коментар
30.05.2022 11:33 Відповісти
може й добре .Оккупантів (та колаборантів) треба не вбивати,а калічити .Щоб воювати вже не могли ніколи ,а на шиї у Собєса нехай усе життя висять .
Та й лікування ДОРОГЕ
так і тут - не вбили а НАЛЯКАЛИ добряче - щоб вже ніколи
показати весь коментар
30.05.2022 16:53 Відповісти
"Полицейские" изучают гигиенический пакет, выпавший из племянницы коллаборанта.
показати весь коментар
30.05.2022 12:15 Відповісти
 
 