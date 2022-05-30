27 цивільних об'єктів зруйновано на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок обстрілу російськими окупантами минулої доби на Донеччині зруйновано 27 цивільних об'єктів.
Про це повідомляє Національна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Російські війська завдали ударів по населених пунктах - Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Соледар, Миколаївка, Нью-Йорк, Нетайлове, Тетянівка.
Також окупанти обстріляли Донеччину з реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї.
Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів, серед яких 21 житловий будинок, коксохімічний завод, торговий центр, електропідстанція, водопровід тощо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...