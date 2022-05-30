Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Упродовж 28 - 29 травня війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, під обстрілами ворога перебували обласний центр та населені пункти: Новий Буг, Березнегувате, Шевченкове, Засілля, Любомирівка, Мурахівка та Прибиш.
Пошкоджень і руйнувань зазнали 15 об'єктів цивільної інфраструктури, з них: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, гаражі, аптеки та інші споруди. Є загиблі та постраждалі.
Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії по мирному населенню і допомагають потерпілим.
Усі зібрані матеріали приєднують до кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Не Прибиш, а Пришиб!
Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!