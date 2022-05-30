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Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Упродовж 28 - 29 травня війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під обстрілами ворога перебували обласний центр та населені пункти: Новий Буг, Березнегувате, Шевченкове, Засілля, Любомирівка, Мурахівка та Прибиш.

Пошкоджень і руйнувань зазнали 15 об'єктів цивільної інфраструктури, з них: багатоповерхівки, приватні житлові будинки, гаражі, аптеки та інші споруди. Є загиблі та постраждалі.

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії по мирному населенню і допомагають потерпілим.

Усі зібрані матеріали приєднують до кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Одна людина загинула, а двоє дістали поранення внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва, - Сєнкевич

Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 01
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 02
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 03
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 04
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 05
Війська РФ завдали численних ударів по Миколаєву і області. Є загиблі та поранені, зруйновано інфраструктуру, - Нацполіція 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Куда дели Генерала Марченко, который удачно защищал Николаев, или чересчур удачно?
Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
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30.05.2022 12:08
+4
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30.05.2022 11:27
+4
Верните генерала Марченко, он потом представит все анализы и поклянётся на верность.
Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!
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30.05.2022 12:16
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Н.п. Пришиб, Миколаївська область.
Не Прибиш, а Пришиб!
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30.05.2022 11:09 Відповісти
Киевскую область освободили, а Херсонскую не спешат
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30.05.2022 11:10 Відповісти
вы можете поучаствовать..., впереди, на боевом коне...
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30.05.2022 11:12 Відповісти
в киевской москальня сама сбежала. а в херсонской надо реально воевать
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30.05.2022 11:45 Відповісти
а дохлые кацапы в Киевской области откуда взялись, раз они сами сбежали?
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30.05.2022 11:57 Відповісти
Та ты шо? А то что её тут нарезали как колбасу ты не знаешь?
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30.05.2022 11:58 Відповісти
Забезпечують коридор для уйла.
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30.05.2022 11:14 Відповісти
Почему же так долго тянут с освобождением Юга!!
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30.05.2022 11:18 Відповісти
Ждут вас в первых рядах
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30.05.2022 11:23 Відповісти
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30.05.2022 11:27 Відповісти
А де Кім,з казками діда Панаса??)))
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30.05.2022 11:28 Відповісти
Куда дели Генерала Марченко, который удачно защищал Николаев, или чересчур удачно?
Верните немедленно, иначе это будет рассматриваться, как вредительство, как сдача Юга.
Не знаю, как весь народ, но Николаев точно не простит, нам нужен боевой генерал , а не
сказочник Ким. Арестовича тоже себе оставьте для сказок своим детям на ночь.
Народ требует вернуть генерала!!!! Падёт Николаев - падёт Одесса! Господи, ну вы в школе хоть учились?
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30.05.2022 12:08 Відповісти
Верните генерала Марченко, он потом представит все анализы и поклянётся на верность.
Сейчас он нужен в Николаеве! Включите уже мозги. Юг в опасности!
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30.05.2022 12:16 Відповісти
Марченко мабудь того і усунули,бо звільнення Херсона "не на часі"
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30.05.2022 22:04 Відповісти
ТАК А КОЛИ МОСКВІ ВСІМ СВІТОМ ВДАРИМ !!!???
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31.05.2022 03:28 Відповісти
НА МИКОЛАЯ !?)
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31.05.2022 03:29 Відповісти
 
 