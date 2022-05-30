Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинувачений - військовослужбовець РФ Романов, - Венедіктова. ФОТО

Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії ЗС РФ.

"Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", - пише Венедіктова.

"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - резюмує вона.

Також читайте: За місяць на Київщині виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами