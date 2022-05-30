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Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинувачений - військовослужбовець РФ Романов, - Венедіктова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова - військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебско-Новгородскої дивізії ЗС РФ.

Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинувачений - військовослужбовець РФ Романов, - Венедіктова 01

"Київська обласна прокуратура та СБУ в рамках розслідування цього ганебного воєнного злочину встановили, що в березні під час окупації Броварського району нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч", - пише Венедіктова.

"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом", - резюмує вона.

Також читайте: За місяць на Київщині виявлено 13 потерпілих від сексуальних злочинів, вчинених окупантами

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Бенядіктова,а що відносно Чонгара,проє.алі і все??))
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30.05.2022 11:34
+11
Відрізати яйця, запихнути в ротяку і підвісити за ноги - давня європейська традиція. І марусі відправити на "пошту".
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30.05.2022 11:38
+8
В інтернеті ширили інфу що начебто його вже замочили.
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30.05.2022 11:34
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В інтернеті ширили інфу що начебто його вже замочили.
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30.05.2022 11:34 Відповісти
Бенядіктова,а що відносно Чонгара,проє.алі і все??))
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30.05.2022 11:34 Відповісти
а то дрібничка.
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30.05.2022 11:36 Відповісти
Не на часі.
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30.05.2022 11:37 Відповісти
Відрізати яйця, запихнути в ротяку і підвісити за ноги - давня європейська традиція. І марусі відправити на "пошту".
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30.05.2022 11:38 Відповісти
і отримає вона десять кавалків фублєй😅
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30.05.2022 11:51 Відповісти
Гнида! Поймать, кастрировать и повесить вверх ногами!🤬
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30.05.2022 11:39 Відповісти
На палю,хай отримає шалене сексуальне задоволення!!
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30.05.2022 11:56 Відповісти
Скоріше за все ні. Так як і бучанських
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30.05.2022 11:47 Відповісти
Створюйте структуру, яка виконає вирок.
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30.05.2022 11:46 Відповісти
Така структура вже є - квартал 95
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30.05.2022 11:48 Відповісти
Зашутит его досмерти?
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30.05.2022 11:54 Відповісти
Пропонував це зробити ще у 2014році,мене обізвали мань'яком,та звільнили зі служби.
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30.05.2022 12:07 Відповісти
В чем смысл изобретать заново колесо?
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30.05.2022 12:11 Відповісти
А може він вже дохлий? Господь все бачить...
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30.05.2022 11:56 Відповісти
Судить надо в любом случае, принципиально, даже заочно или посмертно.
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30.05.2022 12:07 Відповісти
***** ця бутафорія?
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30.05.2022 12:48 Відповісти
 
 