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Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні вранці артилерія РФ з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Варто зауважити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких рашисти вбили в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6 пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєве.

Також ворожа авіація здійснила 2 авіаудари по території Хотінської селищної об'єднананої територіальної громади.

Читайте: Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО

Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ 01
Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ 02
Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
- Борис Джонсон, хватайте ***** за ноги, чтоб не дергался!
- Сейчас, господин Байден!

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30.05.2022 12:24
+14
Сволота...Німецькі загарбники вважали себе надлюдьми. А це все Шарікови - недолюдки виведені путлєром....
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30.05.2022 12:15
+12
Почему на Курщине или Белгородщине не разрушен даже сраный местный сельсовет нашими минометами, гаубицами, градами и тд. Заметьте, не говорю об осутствующих у нас ракетах.
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30.05.2022 12:21
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Сволота...Німецькі загарбники вважали себе надлюдьми. А це все Шарікови - недолюдки виведені путлєром....
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30.05.2022 12:15 Відповісти
- Борис Джонсон, хватайте ***** за ноги, чтоб не дергался!
- Сейчас, господин Байден!

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30.05.2022 12:24 Відповісти
А ВСУ погуляти відійшли?
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30.05.2022 14:23 Відповісти
Це ж зброя часів першої світової.
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30.05.2022 12:17 Відповісти
Не зовсім. Тоді флешети просто вручну скидували з літаків, і вони накопичували кінетичну енергію у вільному падінні, а кацапи вікористовують їх у якості вражаючих елементів у снарядах. Вони меньше за розмірами тих "авіаційних", але мають куди більшу енергію у порівнянні із ними.
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30.05.2022 12:39 Відповісти
Дякую Капітан Очевидність.
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30.05.2022 14:28 Відповісти
а в ответ тишина ...
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30.05.2022 12:19 Відповісти
Чому зупинено наступ з напрямку Чернігівської обл., Сумської у глиб теріторії ворога?!
Тому що зрадників у ОП більше половини, тому що й досі постачання для ЗСУ не задовільно . Й поки люся Дристовіч розказує як "всьо харашо" ситуація трошки іньша насправді.
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30.05.2022 12:20 Відповісти
Почему на Курщине или Белгородщине не разрушен даже сраный местный сельсовет нашими минометами, гаубицами, градами и тд. Заметьте, не говорю об осутствующих у нас ракетах.
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30.05.2022 12:21 Відповісти
А навіщо там рушити срану сільраду, аби стати з москалотою на один щабель? Рушити потрібно те, що має відношення до забезпечення ЗС РФ, а не цивільні об'єкти.
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30.05.2022 12:37 Відповісти
Все має відношення до забезпечення армії. І кацапський сільсовет в якому зберігається документація, і птахофабрика з елеватором та тракторний стан, які забезпечують військових їжею, і автостанція та жд вокзал як логістичні центри, і місток через місцеву гавтотєчку. Все має відношення. І руйнування цих об'єктів задає ворогу втрати. А в нашому випадку це і моральна складова.
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30.05.2022 13:02 Відповісти
свію сільраду, де збергіаються документи, най самі руйнують, якщо не хочуть щоб їх на війну не мобілізували і подихати в Україну не привезли.
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30.05.2022 15:20 Відповісти
Ти ще піди й згвалтуй кого-небудь.
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30.05.2022 16:45 Відповісти
Руйнуйте кляті магістралі в бік кордону. Фізично. Щоб знову колонами не зайщли. Щоб не було як з Куп'янськом - не зруйнували шляхи одразу (хоча Кашпіровський Арестович вихвалявся що вгадав напрям), а зараз ломають голову як накрити постачання артою.
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30.05.2022 12:26 Відповісти
Я НЕ ПОЙМУ,А УНАС ЧТО ПУШЕК НЕТ?
С ИЗРАИЛЯ БЕРИТЕ ПРИМЕР,ТЕ БЫ УЖЕ СНЕСЛИ ПОЛ СОСЕДНЕЙ ОБЛАСТИ
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30.05.2022 12:31 Відповісти
ось тут як раз треба брати приклад з кацапів , обстрілювати територію кацапстану , краще з трофейної зброї і волати на весь світ це вони самі себе ! це буде подвійний удар як по оркам так і по їх пропаганді . я весь час кажу не можно виграти в шулера в карти граючи чесно !
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30.05.2022 12:43 Відповісти
влада боїться дати привіт для об'яви від рф повномасштабної війни
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30.05.2022 12:48 Відповісти
А вона зараз не повномасштабна? Чи якщо війну назвати спецоперацією, то вбивають не так боляче і руйнують нашу структуру не так швидко?
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30.05.2022 13:05 Відповісти
а ща кацапы ведут против нас "неполномасштабную" войну
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30.05.2022 13:09 Відповісти
Время придет когда Украинский воин напишет "развалинами кремля удовлетворен!"
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30.05.2022 13:15 Відповісти
Думаю, таки напише: Руїною московії втішений.
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30.05.2022 13:28 Відповісти
Кацапи, то НЕ люди
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30.05.2022 13:29 Відповісти
це заборонена зброя ..
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30.05.2022 13:47 Відповісти
 
 