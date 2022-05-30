Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці артилерія РФ з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.



Варто зауважити, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких рашисти вбили в Бучі та Ірпені", - йдеться в повідомленні.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6 пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєве.

Також ворожа авіація здійснила 2 авіаудари по території Хотінської селищної об'єднананої територіальної громади.

Читайте: Російський літак обстріляв церкву і дитсадок на Сумщині, поранена жінка, - ДПСУ. ФОТО





