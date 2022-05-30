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війна (56174) Гуляйполе (67) обстріл (20960) Запорізька область (2556)

Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуляйполе перебуває під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих мешканців щодо завданих руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, зруйновано більше ніж 50 об'єктів цивільної інфраструктури.

"29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання гуляйпільців та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах", - йдеться у повідомленні.

Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 01
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 02
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 03
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 04
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 05
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 06
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 07
Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА 08

Також читайте: Окупанти здійснили артилерійський обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. ФОТОрепортаж

У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі.

Від артилерійського обстрілу пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів. Також руйнацій зазнали місцевий будинок молитви та поштове відділення.

Автор: Ірина Дашківська
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Печерський суд надав ДБР доступ та дозволив знімати копії зі Стратегічного плану застосування ЗСУ
https://www.ukrmilitary.com/2019/11/dbr-secrety.html.
Чем не предательство. Хотя для Печерского суда, деньги, это все.
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30.05.2022 12:04 Відповісти
Там вистачить і опікуна зеленого недомірка.
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30.05.2022 12:09 Відповісти
То звіздець... повний зелений звіздець...
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30.05.2022 12:14 Відповісти
Результат ворожої діяльності зеленого зрадника.
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30.05.2022 12:06 Відповісти
За Гуляйполе відповісте перед батьком Махном, бісові кацапи!

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30.05.2022 12:10 Відповісти
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30.05.2022 12:30 Відповісти
 
 