Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА. ФОТО

Гуляйполе перебуває під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих мешканців щодо завданих руйнувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, зруйновано більше ніж 50 об'єктів цивільної інфраструктури.

"29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання гуляйпільців та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах", - йдеться у повідомленні.

















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У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі.

Від артилерійського обстрілу пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів. Також руйнацій зазнали місцевий будинок молитви та поштове відділення.