Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Як зазначається, завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ.
"Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед", – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.
Слід відзначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме Львівським десантникам, й несла значні втрати від захисників України.
Будь ласка, зачекайте...
3 місяці тому - збиралися всю лівобережну Україну захопити.
2 місяці тому - збиралися оточити всю зону ООС від Харкова до Запоріжжя.
1 місяць тому - збиралися оточити хоча б від Ізюму до Гуляйполя.
Зараз - намагаються оточити хоча б Сєвєродонецьк з Лисичанськом.
Оце і є результат переробки в добрива найбоєздатніших частин та кваліфікованих (за їхніми мірками) командирів. Було б достатньо особового складу - займалися б оточенням всієї зони ООС та атаками на Миколаїв. Одночасно.
У укропа два раба,
А у псковского десанта
Ни таблички, ни гроба! 😀
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
- А эта памятник нашим героям десантникам!
- Ну так хоть напишите на нём :"Имя твоё неизвестно, подвиг твой засекречен, ты у нас не служил..." - чтобы люди понимали что это такое!
- Послушайте, а что это за могилы такие странные - на одних фамилии, имена, отчества, даты рождения, даты смерти, а на некоторых - «НМ», «НЖ, «Солдат №…».
- А-а-а…, это… Так это «ихтамнеты» после смерти в прятки играют…
- Еге ж! Вони у нас «технічно продвинуті» - їздять на позашляховиках і замість класичних жал мають «Стугни» , кулемети і «Стінгери»!