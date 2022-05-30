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Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донецької області, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX (Bicycle Moto eXtreme. – Ред.) був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні.

Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.

У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що у 2022 році планували провести на велобазі у Лимані щонайменше два всеукраїнські турніри та один міжнародний.

"Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!" – додав голова ОВА.

Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко 01

Читайте: Більшість н.п. Лиман не контролюється українськими військовими, - Кириленко

Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко 02

Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Ось результат діяльності Зє-команди - дорог для рашка танков побудували та вєлотреков для мішеней. А армии снарядив не купили... До шашликів готувались замість війни. Результат ви бачите - захоплені міста, зруйновані.. десятки тисяч трупів. Зє банду після війни судити треба - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.
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30.05.2022 13:30
+23
Так вас підарасів попереджали,будуйте укріплення та вивозьте людей,але гроші понад усе,горіти вам у пеклі зрадники!
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30.05.2022 13:25
+20
"Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. "
Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
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30.05.2022 13:30
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30.05.2022 13:22 Відповісти
Так вас підарасів попереджали,будуйте укріплення та вивозьте людей,але гроші понад усе,горіти вам у пеклі зрадники!
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30.05.2022 13:25 Відповісти
Бідосік Боневтчний вкладав залізобетон не в військові укріплення, а в Крадівництво

тільки повний кретин може купувати лісапет, а не пістолет коли тобі загрожує небезпека
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30.05.2022 13:39 Відповісти
воно ж саме казало, що не могли евакуювати людей раніше, бо економіка впала б, не булоб з чого велике крадівництво проводити, іншими словами.
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31.05.2022 07:28 Відповісти
до сраки это, вы неправ:
1. лисапед потому что гундосые пели соловьями гарантируя что "ненападет"
2. ну застрели в городе из пистолета орка - они и будут каждого убивать.... что и делают, но все же возможно они православные и не посмеют грешить так(подумал Онуфрий и приложился к мощам винищу)
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31.05.2022 10:44 Відповісти
пекло это то где по воле Яхве "горят" те кто очень был злой?
а ниче что там нету сталина? это не сталин был добрым - это Яхве просто еще хуже сталина.
и ты ведь знаешь что я прав, а если просто раб, - то почитать можешь что вытворял Яхве
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31.05.2022 10:41 Відповісти
Дикие люди. Что с них взять, потомков мокши?
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30.05.2022 13:25 Відповісти
Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. більше піару який він а піаритися не потрібно що і робить гідрант зараз коли ще не закінчена війна думає будівництво знали же прекрасно що рядом окупована частина Донбаса і орки підуть рано чи пізно в наступ чи не збиралися виходить Донбасс деокупувати хотіли вічне ордло і ато там?якби орки самі не пішли, це говорить про те якщо повністью весь Донбасс і Крим не буде звільненено будувати щось поряд зокуповваними землями це викинуті гроші на вітер
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30.05.2022 13:28 Відповісти
Велике Крадівництво на крові

хіба ні ?
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30.05.2022 13:41 Відповісти
Зелепітори будували велобазу замість укріплень, хоча знали що буде повноцінна війна
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30.05.2022 13:29 Відповісти
Так Сєня з Пєтєй же "мур" побудували, яких вам ще укріплень не вистачало.
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30.05.2022 15:56 Відповісти
Нормальний господар спочатку будує надійний паркан( оборону, захист), а потім розбудовує будинок, комори, сад, город( економіку). Але ж тупий ватний Вова так переживав за економіку цей рік, що паркану не збудував! Виродок кончений!
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30.05.2022 13:30 Відповісти
Ось результат діяльності Зє-команди - дорог для рашка танков побудували та вєлотреков для мішеней. А армии снарядив не купили... До шашликів готувались замість війни. Результат ви бачите - захоплені міста, зруйновані.. десятки тисяч трупів. Зє банду після війни судити треба - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.
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30.05.2022 13:30 Відповісти
ой не недбалість, а умисел, державна зрада з конфіскацією і довічними строками.
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31.05.2022 07:31 Відповісти
"Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні. "
Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
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30.05.2022 13:30 Відповісти
Дивно якось, може мене хтось виправить, але за інформацією ЗМІ під ударами рашистів періодично попадають об'єкти, які збудовані за програмою "великого крадівництва" , але жодного разу не чув про зруйновані військові бази, казарми, військові підприємства збудовані таким чином.
Про те, як зелена влада помогла рашистам швидко переміщатися по "автобанам" тільки лінивий не писав.
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30.05.2022 13:31 Відповісти
є й зруйновані військові частини, казарми, просто нам про це не кажуть офіційно.
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30.05.2022 13:39 Відповісти
Напевно Бодалюкс мав на увазі військові об'єкти, що були збудовані з 2019 р.
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30.05.2022 13:58 Відповісти
Неможливо знищити те, що не будувалося. Шах і мат, парахаботи!!11
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30.05.2022 14:09 Відповісти
Именно поэтом "уничтожена" за три дня ВСУ построенная порохом. Аримія, Віра, Мова
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30.05.2022 14:44 Відповісти
В наметі "побудованого" Порошенком і Бірюковим полігону "Широкий лан"...
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30.05.2022 16:14 Відповісти
таке враження, що орки умисно ховають усі кінці в воду, по великому крадівництву...
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30.05.2022 13:31 Відповісти
велике крадівництво - гроші платників податків освоєні, і кінці в воду
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30.05.2022 13:40 Відповісти
Лучше бы этот год и эти деньги кинули б на Крымско-Херсонский перешеек. Если бы там было сплошное минирование, пристрелянные точки, 3-эшелонированная оборона и т.д., то не было б оккупации Херсонской. Запорожской областей. утраты Мариуполя и множества проблем от кражи золота скифов до страданий миллионов людей. рашисты все равно не хотят кататься на велосипедах, зря им такой подарок подогнали.
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30.05.2022 13:40 Відповісти
Чергове ведике будівництво замість виконання оборонзамовлень...
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30.05.2022 13:54 Відповісти
Лісапед млять.. с булавою..(( накаталися ?
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30.05.2022 14:49 Відповісти
Таки так, зе команда молодці, велике будівництво то велика кормушка, рашка все розбила ніхто нічого не порахує, відпечатки пальців стерті.... А може війська з їх допомогою так далеко зайшли
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30.05.2022 17:06 Відповісти
 
 