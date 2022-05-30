Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захоплюючи місто Лиман у Краматорському районі Донецької області, російські війська зруйнували там сучасну велобазу, яку відкрили лише восени.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX (Bicycle Moto eXtreme. – Ред.) був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні.
Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.
У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що у 2022 році планували провести на велобазі у Лимані щонайменше два всеукраїнські турніри та один міжнародний.
"Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!" – додав голова ОВА.
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тільки повний кретин може купувати лісапет, а не пістолет коли тобі загрожує небезпека
1. лисапед потому что гундосые пели соловьями гарантируя что "ненападет"
2. ну застрели в городе из пистолета орка - они и будут каждого убивать.... что и делают, но все же возможно они православные и не посмеют грешить так(подумал Онуфрий и приложился к
мощамвинищу)
а ниче что там нету сталина? это не сталин был добрым - это Яхве просто еще хуже сталина.
и ты ведь знаешь что я прав, а если просто раб, - то почитать можешь что вытворял Яхве
хіба ні ?
Якби останні три роки ви так оснащували ЗСУ то рашисти відхопили б пздюлін ще на підступах і накивали б п'ятами...
Про те, як зелена влада помогла рашистам швидко переміщатися по "автобанам" тільки лінивий не писав.