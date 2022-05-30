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Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути", - зазначив Кулеба.

Він подякував за солідарність та всебічну підтримку іноземним партнерам.

Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу 01

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Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу 02

Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу 03

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Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу 04

Автор: Наталя Джума
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якби ще був позитивний вихлоп з цього політтуризму на румовищі...
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30.05.2022 13:56 Відповісти
Гляжу, им весело очень. Тьфу, блеать🤦
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30.05.2022 13:57 Відповісти
І хранцузькі поліцаї там.
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30.05.2022 14:01 Відповісти
рано приехала, через пару лет нужно было, самое оно.
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30.05.2022 14:05 Відповісти
відзначилася *****
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30.05.2022 14:13 Відповісти
Залишились ще у Франції доблесні мушкетьори: ця мужня дама - приклад тому.
А Мікрон позорить свій край Пікардію і пам'ять славного пікардійця Бланше.
Він ще "сморчку под плєдіком" (Пянтковський) не чистить штіблєти?
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30.05.2022 14:32 Відповісти
Макрона і Шмальца туди.
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30.05.2022 14:33 Відповісти
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30.05.2022 15:24 Відповісти
 
 