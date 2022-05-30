Глава МЗС Франції Колонна відвідала Бучу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка в понеділок прибула з візитом до України, відвідала Бучу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Сьогодні Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути", - зазначив Кулеба.
Він подякував за солідарність та всебічну підтримку іноземним партнерам.
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