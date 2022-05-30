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Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: відомо про одного пораненого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами в одному із районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок.

 Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в основному пошкоджені покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін.

Станом на 14:00 відомо про одного пораненого.

"Наразі в місті оголошена загроза артилерійського обстрілу. Прошу всіх бути максимально обережними!" - зазначає він.

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Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: відомо про одного пораненого 01
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: відомо про одного пораненого 02
Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: відомо про одного пораненого 03

Автор: Ірина Дашківська
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Где генерал Марченко? Почему не в строю?
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30.05.2022 15:17 Відповісти
Суки зеленые, верните Марченко!
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30.05.2022 15:41 Відповісти
 
 