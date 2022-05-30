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Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
30 травня російські окупанти обстріляли броньований евакуаційний транспорт, який мав забрати 10 людей з області.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Евакуацію Офіційно ЗУПИНЕНО. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.
Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
Ми офіційно зупиняємо евакуацію", - поінформував очільник області.
За інформацією Гайдая, загинув Леклерк Імхофф.
Топ коментарі
+51 Garry Grant
показати весь коментар30.05.2022 15:11
+25 Zemer
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+25 Наталия П
показати весь коментар30.05.2022 15:39
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Будь ласка, зачекайте...
журналіста дуже шкода (всіх шкода).. от не фарт так не фарт.. наче снайпер саме його вистежував..(
А от бабкоГрай напевно захоче зберегти мордуХуйла ще раз
Яскрава кров - артеріальна, пробило артерію, мабуть стік кровю на місці.