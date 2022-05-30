Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай. ФОТОрепортаж

30 травня російські окупанти обстріляли броньований евакуаційний транспорт, який мав забрати 10 людей з області.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуацію Офіційно ЗУПИНЕНО. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.

Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.



Ми офіційно зупиняємо евакуацію", - поінформував очільник області.

За інформацією Гайдая, загинув Леклерк Імхофф.

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