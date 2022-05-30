УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14211 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
12 862 29
війна (56233) Луганщина (4412) обстріл (20980) Гайдай_ЛОГА (905)

Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

30 травня російські окупанти обстріляли броньований евакуаційний транспорт, який мав забрати 10 людей з області.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуацію Офіційно ЗУПИНЕНО. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст.

Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.

Ми офіційно зупиняємо евакуацію", - поінформував очільник області.

За інформацією Гайдая, загинув Леклерк Імхофф.

Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог просувається всередину Сєверодонецька. Важкі бої йдуть вже на вулицях міста, зникло троє лікарів, - Гайдай. ВIДЕО

Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 02
Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 03
Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 04
Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 05
Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 06
Рашисти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині, загинув французький журналіст, - Гайдай 07

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Самое время макарону ещё раз перезвонить ***** и пораспускать сопли.
показати весь коментар
30.05.2022 15:11
+25
Эмануэль Макрон позвонит ***** и выразит ну оооочень глубочайшую озабоченность
показати весь коментар
30.05.2022 15:13
+25
Жаль парня. Не побоялся поехать под пули. Суки кацапские, нет вам прощения.
показати весь коментар
30.05.2022 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самое время макарону ещё раз перезвонить ***** и пораспускать сопли.
показати весь коментар
30.05.2022 15:11 Відповісти
Жаль парня. Не побоялся поехать под пули. Суки кацапские, нет вам прощения.
показати весь коментар
30.05.2022 15:39 Відповісти
Тем более жаль , что ехал в бронированом авто и бронежилете , но осколок прошил все - С.У.М.
показати весь коментар
30.05.2022 17:11 Відповісти
ждем гневной реакции Франции. Ну или хотя бы звонка Макарона в бункер плешивого
показати весь коментар
30.05.2022 15:13 Відповісти
Эмануэль Макрон позвонит ***** и выразит ну оооочень глубочайшую озабоченность
показати весь коментар
30.05.2022 15:13 Відповісти
Макрон скаже що той журналіст був звільнений напередодні і взагалі перебував там нелегально.
показати весь коментар
30.05.2022 16:28 Відповісти
Макрон, загляни в очко пуйлу!
показати весь коментар
30.05.2022 15:14 Відповісти
Он там сразу мир увидит, как зе в глазах
показати весь коментар
30.05.2022 18:17 Відповісти
не повезло журналисту
показати весь коментар
30.05.2022 15:15 Відповісти
У журналиста фамилия танковая - Леклерк
показати весь коментар
30.05.2022 15:16 Відповісти
kakova cherta on tam voobshe delal ? sensaciju zahotelos ?
показати весь коментар
30.05.2022 15:17 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 15:17 Відповісти
Боюсь что даже после этого в позиции Франции ничего не изменится...
показати весь коментар
30.05.2022 15:19 Відповісти
Может подкинут ещё САУ Цезарь и танки "Леклерк"
показати весь коментар
30.05.2022 15:24 Відповісти
Макрон должен позвонить узнать как долго еще пуйлу жопу надо лизать
показати весь коментар
30.05.2022 15:22 Відповісти
Ну что, Макрон, переговоришь по дружески с путлером про эту смерть гражданина твоей страны? Заметь, ловелас елисейский, не первой смерти гражданина твоей страны в Украине от рашистов путлера...
показати весь коментар
30.05.2022 15:22 Відповісти
Гуманітарну допомогу розстріляли.
показати весь коментар
30.05.2022 15:24 Відповісти
Цинізм сьогодення вражає - всіх інших країн громадян, ШКОДА... шкода загиблих журналістів, шкода полонених британців, шкода голодуючих бабізян, аладинів, азіатів.... і тільки українців не шкода нікому, якщо через цю вінйу українці будуть голодами, хрєн який Гутеріш чи шмаркля ООНівська хоч слово скаже, хоч рукою поворухне щоб допомогти
показати весь коментар
30.05.2022 15:30 Відповісти
Жаль журналіста. Важливу справу робив. Мав усе для райського життя у Франції.
показати весь коментар
30.05.2022 15:39 Відповісти
Питання, чи 1) Франція після цього схаменеться й припинить ***********, чи 2) Франція звинувачиватиме Україну, що, мовляв, Україна не забезпечила безпеку французькому журналісту?
показати весь коментар
30.05.2022 15:43 Відповісти
..даремно аж так, "організованной толпой", на Макрона "гнати".. - Франція тишком-нишком дуже пристойно допомагає Україні, не перша але й аж ніяк не остання..
журналіста дуже шкода (всіх шкода).. от не фарт так не фарт.. наче снайпер саме його вистежував..(
показати весь коментар
30.05.2022 15:48 Відповісти
шкода журналіста
А от бабкоГрай напевно захоче зберегти мордуХуйла ще раз
показати весь коментар
30.05.2022 15:49 Відповісти
Макарон перезвонит и скажет продолжай вова в том же духе
показати весь коментар
30.05.2022 15:52 Відповісти
Що там в той автівці було броньованого, скло ?
Яскрава кров - артеріальна, пробило артерію, мабуть стік кровю на місці.
показати весь коментар
30.05.2022 16:06 Відповісти
От осколков 152 снаряда вся та броня до одного места. Да и 120-го тоже.
показати весь коментар
30.05.2022 16:30 Відповісти
Этот журналист - один из тех патриотов, кто понимает, что такое свобода и как она достаётся! Низко склоняю голову.
показати весь коментар
30.05.2022 16:08 Відповісти
Скоріше один з тих, хто бере русняві гроші і закриває очі на правду, коли поливають Україну гімном.
показати весь коментар
30.05.2022 18:35 Відповісти
 
 