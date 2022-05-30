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У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, у Полтаві біля Свято-Успенського собору попрощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, сотні мешканців міста, близькі, рідні, знайомі та бойові побратими віддали останню шану воїнам, які поклали життя заради вільної України.

Старший сержант Бехтір Юрій Анатолійович загинув 25 травня неподалік населеного пункту Барвінкове Харківської області.

Солдат Перепелиця Євген Ігорович загинув 17 травня під час ракетного обстрілу у селищі Десна на Чернігівщині.

Солдат Гармаш Володимир Олексійович загинув 23 травня поблизу населеного пункту Барвінкове Харківської області.

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У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 01
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 02
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 03
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 04
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 05
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 06
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 07
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 08
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 09
У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну 10

Поховали українських захисників у громадах на Полтавщині з військовими почестями.

Автор: Ірина Дашківська
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низький уклін
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30.05.2022 16:36 Відповісти
ми повинні пам'ятати, й помститися
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30.05.2022 18:32 Відповісти
Світла Пам'ять нашим мужнім Героям !!

Гірко і боляче втрачати кращих Синів України 😪😪😪

Смерть рашинським катам на нашій землі 😠
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30.05.2022 19:15 Відповісти
Вічна память Героям! Земляки,сумую разом з вами.
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30.05.2022 23:02 Відповісти
 
 