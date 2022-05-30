У Полтаві попрощалися із трьома воїнами, які загинули, захищаючи Україну. ФОТО

Сьогодні, у Полтаві біля Свято-Успенського собору попрощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, сотні мешканців міста, близькі, рідні, знайомі та бойові побратими віддали останню шану воїнам, які поклали життя заради вільної України.

Старший сержант Бехтір Юрій Анатолійович загинув 25 травня неподалік населеного пункту Барвінкове Харківської області.

Солдат Перепелиця Євген Ігорович загинув 17 травня під час ракетного обстрілу у селищі Десна на Чернігівщині.

Солдат Гармаш Володимир Олексійович загинув 23 травня поблизу населеного пункту Барвінкове Харківської області.

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Поховали українських захисників у громадах на Полтавщині з військовими почестями.