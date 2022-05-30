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Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК "Ігла". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Строковик Нацгвардії з позивним Бандіт у Запорізькій області за півтора місяці збив вже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" був збитий воїном 29 травня.
"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – зазначає нацгвардієць.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Регламентується наступним документом: наказ МОУ № 340 від 18 вересня 2020 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства оборони України від 11 серпня 2021 року №230.
Винагорода військовослужбовцям ЗСУ за безпосередню участь у бойових діях та знищення (захоплення) техніки
Якщо коротко:
В мене, наприклад, при 120% зору - практично нульова ймовірність поцілити з ПМ в мішень на 25м - відстріляв більше декілька обойм в тирі - руки трясуться чи якийсь психологічний блок - хєр знає, але на 5й обоймі результати не покращились взагалі.
Тож Мішаню, як і мене, на фронті в першу, другу та 10ту чергу скоріш за все чекає найважливіше заняття всіх солдатів піхтури - риття окопів.
Герою слава
Модернізовані українські Ігли - не найгірша зброя. Просто її не багато. Так, як і Стугн.
Хотів написати !Молодець, хлопець", але це вже не хлопець, це ВОЇН! Честь йому і хвала!
Зверніть увагу на його бойовий дух - каже, що збив не "вже три", а "лише три" літаки!!! Молодчина!