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Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК "Ігла". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Строковик Нацгвардії з позивним Бандіт у Запорізькій області за півтора місяці збив вже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 "Грач" був збитий воїном 29 травня.

"Я збив не "вже" три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!" – зазначає нацгвардієць.

Строковик Нацгвардії за півтора місяця збив 3 ворожі літаки з ПЗРК Ігла 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 22-річний нацгвардієць-строковик знищив два російських танки та одну БМП. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Це український супергерой...
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30.05.2022 18:14
+42
Хоч премію якусь хлопцю дали?
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30.05.2022 18:15
+29
Красунчик, бережи тебе Господь
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30.05.2022 18:27
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30.05.2022 18:14 Відповісти
Це український супергерой...
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30.05.2022 18:14 Відповісти
Героя герою!
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30.05.2022 22:35 Відповісти
Хоч премію якусь хлопцю дали?
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30.05.2022 18:15 Відповісти
За збитий літак премія 121`800 гривень. Тож хлопець на додачу до ЗП та бойових "наколядував" 3х121`800 гривень за півтора місяці.

Регламентується наступним документом: наказ МОУ № 340 від 18 вересня 2020 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства оборони України від 11 серпня 2021 року №230.

Винагорода військовослужбовцям ЗСУ за безпосередню участь у бойових діях та знищення (захоплення) техніки

Якщо коротко:
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30.05.2022 19:16 Відповісти
Бетмен !
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30.05.2022 18:17 Відповісти
Дали хлопцю гарну іграшку!) Ще й гроші платять)))
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30.05.2022 18:17 Відповісти
А ти Михайле що, заздриш? Вперед на фронт, і тобі таких іграшок дадуть, а може і кращих. Зіб"єш літака - і грошей дадуть!
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30.05.2022 18:46 Відповісти
Без здібностей нічого не зіб'єш. В хлопця явно талант! В когось талант пиячити. В когось - драпати. А в когось з ПЗРК "грачів" цілити!!!

В мене, наприклад, при 120% зору - практично нульова ймовірність поцілити з ПМ в мішень на 25м - відстріляв більше декілька обойм в тирі - руки трясуться чи якийсь психологічний блок - хєр знає, але на 5й обоймі результати не покращились взагалі.

Тож Мішаню, як і мене, на фронті в першу, другу та 10ту чергу скоріш за все чекає найважливіше заняття всіх солдатів піхтури - риття окопів.
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30.05.2022 19:41 Відповісти
Не панікуй! ПМ нікудишня зброя. Ефективність 10-15м, або собі в лоб . Я з "марголана"(мк спортивний пістолет), дистанція 25м, клав обойму в кружок 5см, а з ПМ розсіяв по грудній мішені. Раджу попробувати "Glock-17"
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30.05.2022 20:55 Відповісти
Молодец !Упорные годы тренировок в ARMA III пошли на пользу.
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30.05.2022 18:17 Відповісти
і позивний гарний ))) "Бандіт" )))) і руку набив прицільно стріляти по літакам....
Герою слава
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30.05.2022 18:19 Відповісти
Герою Слава,но уже и Героя пора бы...
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30.05.2022 19:41 Відповісти
оце козак!!!
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30.05.2022 18:20 Відповісти
Бач, і з іглою можна дуже добре збивати літаки. А ми вимагаємо суппер зброю. Чому в Україні не організували виробництво подібної зброї?. Потенціал величезний. Усе на велике .... цтво пішло?
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30.05.2022 18:25 Відповісти
Центральне конструкторське бюро (ЦКЛ) " Арсенал " у Києві розробило власний модернізований варіант ПЗРК «Ігла-1» - «Ігла-1М» (виріб " 336-24 "), випуск якого здійснюється на виробничих потужностях заводу " Арсенал ", там же здійснюється регламентне обслуговування та ремонт комплексів. Виробництво ДСП для удосконаленої головної частини ВГС УА-424 налагоджено Науково-виробничим комплексом «Прогрес». НВО " Павлоградський хімічний завод " виробляє тверде ракетне паливо власної розробки для спорядження ракетних двигунів[15].
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30.05.2022 18:30 Відповісти
++
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30.05.2022 19:14 Відповісти
Я ж-то думаю, чого це досить багато новин про ураження ************** ЛА ніби ще совковими Іглами. А то вже переважно модернізовані, з більш ******** і захищеною ГСН, яку путлерівські "соколи" просто не в змозі обманути...
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30.05.2022 19:28 Відповісти
тому що будували дороги...і думали треба просто перестать стрелять..
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30.05.2022 20:29 Відповісти
Красунчик, бережи тебе Господь
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30.05.2022 18:27 Відповісти
Дайте хлопцю Стінгерів та Перунів!
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30.05.2022 18:33 Відповісти
Якщо вже наблатикався "саджати" ************ "Іглою 1М" і є ще запас ракет, йому ніякого стінгера чи перуна поки що точно не треба - і не захоче, будьте певні.

Модернізовані українські Ігли - не найгірша зброя. Просто її не багато. Так, як і Стугн.
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30.05.2022 19:31 Відповісти
Ігла то копія зі Стінгера. І те і те модернізовували як в нас так і в США. По моєму лише аргонові батареї охолодження в Стінгерів кращі а так... Біда в тому що треба досить довго вчити особовий склад користуванню цими комплексами а у нас так зрозумів до війни ніхто цим не переймався. Честь і Слава цьому бійцеві!
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30.05.2022 18:42 Відповісти
Молодец!!!!! 💪👍
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30.05.2022 18:43 Відповісти
Молодець!

Хотів написати !Молодець, хлопець", але це вже не хлопець, це ВОЇН! Честь йому і хвала!

Зверніть увагу на його бойовий дух - каже, що збив не "вже три", а "лише три" літаки!!! Молодчина!
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30.05.2022 18:44 Відповісти
Хлопцю героя України
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30.05.2022 18:52 Відповісти
В современных реалиях летчик с 5-ю сбитыми уже асом считается. А парень даже еще не взлетал)
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30.05.2022 18:56 Відповісти
За такие убытки оркам ему и Героя Украины не жалко.
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30.05.2022 19:22 Відповісти
Ментам ПМ наградной дарят, а этому воину стингера надо позолоченного от главнокомандующего наградить
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30.05.2022 19:32 Відповісти
Такі хлопці і є якісна Армія з мотивованими, підготовленими кадрами.
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30.05.2022 20:22 Відповісти
Та дайте вже герою Стінгера!
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30.05.2022 20:23 Відповісти
"БАНДІТУ" пожиттєву "амністію" А, серйозно, СЛАВА ГЕРОЮ! І побільше нарізок на на "Іглу"
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30.05.2022 20:42 Відповісти
дайте йому в другу руку теж пушку
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30.05.2022 20:50 Відповісти
Бедующий военный банкир, если шобла не омане.
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30.05.2022 20:53 Відповісти
Хлопцу уже объяснили, что если бы после первого сбитого самолета он взял бы другую. новую "Иглу", то сбил бы гораздо больше!
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30.05.2022 23:32 Відповісти
 
 