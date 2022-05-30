На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Миколаївщині селищному голові та депутату селищної ради повідомлено про підозру у державній зраді за співпрацю з російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генерального прокурора.
За даними слідства, під час окупації російськими військами смт Первомайське та с Білозірка у березні 2022 року представники органів місцевого самоврядування добровільно перейшли на бік ворога.
Селищний голова закликав місцевих жителів не чинити збройного опору збройним силам РФ, забороняв спорудження блокпосту біля в’їзду до смт Первомайське та організував розміщення окупантів в приміщенні Білозірської школи. А його спільник - депутат селищної ради розмістив окупантів у приміщенні школи у смт Первомайське, забезпечив їх водою та електрогенератором.
Обох чоловіків затримано і повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
У напрямку острова Зміїний рухаються російський десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійних катери "Раптор". Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.
Чи не час випробувати харпуни в дії?
Зараз знову щось тягнуть.
Потім важко буде зі Зміїного їх вибивати, як створять там повний комплекс ППО...
Ну и теперь вопрос, за какую шваль гибнут наши ЗСУ????