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На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Миколаївщині селищному голові та депутату селищної ради повідомлено про підозру у державній зраді за співпрацю з російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генерального прокурора.

На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура 01

За даними слідства, під час окупації російськими військами смт Первомайське та с Білозірка у березні 2022 року представники органів місцевого самоврядування добровільно перейшли на бік ворога.

Селищний голова закликав місцевих жителів не чинити збройного опору збройним силам РФ, забороняв спорудження блокпосту біля в’їзду до смт Первомайське та організував розміщення окупантів в приміщенні Білозірської школи. А його спільник - депутат селищної ради розмістив окупантів у приміщенні школи у смт Первомайське, забезпечив їх водою та електрогенератором.

На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентів РФ, які передавали дані про ЗСУ окупантам, заарештовано на Миколаївщині

Обох чоловіків затримано і повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Таких мерзенних гнид

треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
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30.05.2022 19:35
+11
На нари колаборантсьих потвор,в уранові копальні,на довічне,з обушком за миску баланди!!))
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30.05.2022 19:35
+11
Голова ладно, закликав до співпраці. А от вина того, кого змусили відкрити школу і дати воду набагато менше, ніж тих, хто відкрив Херсон і Чонгар.
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30.05.2022 19:40
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Півні - півням рублять голову.
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30.05.2022 19:34 Відповісти
Таких мерзенних гнид

треба вішати і у інших сепаратизм зменшиться бо безкарність сепарам це погано для нашої української державності
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30.05.2022 19:35 Відповісти
На нари колаборантсьих потвор,в уранові копальні,на довічне,з обушком за миску баланди!!))
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30.05.2022 19:35 Відповісти
Укрінформ

У напрямку острова Зміїний рухаються російський десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійних катери "Раптор". Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Чи не час випробувати харпуни в дії?
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30.05.2022 19:36 Відповісти
Було би непогано, накрити ці кацапські корита біля о. Зміїного !!
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30.05.2022 19:42 Відповісти
Випробують, певна річ. Але легше поцілити в нерухому ціль, ніж в рухому, витративши купу ***********.
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30.05.2022 19:44 Відповісти
ИМХО,такие цацки надо использовать на целях покрупнее чем катера кацапские.
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30.05.2022 19:46 Відповісти
А не дуже дорого на ці корита "Гарпуни" витрачать?! Він есмінця топить! А для катерів і "Байрактара" достатньо!
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30.05.2022 19:48 Відповісти
Хоч банкою з огірками топити ці московські ночви к небеням!!))
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30.05.2022 19:56 Відповісти
Так у попередній захід орки притягнули на цьому малому десантному катері ЗРК Тор на Зміїний. Були супутникові знімки.

Зараз знову щось тягнуть.

Потім важко буде зі Зміїного їх вибивати, як створять там повний комплекс ППО...
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30.05.2022 20:43 Відповісти
На такую мелочевку никто не будет тратить Гарпун.
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31.05.2022 00:01 Відповісти
Голова ладно, закликав до співпраці. А от вина того, кого змусили відкрити школу і дати воду набагато менше, ніж тих, хто відкрив Херсон і Чонгар.
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30.05.2022 19:40 Відповісти
Шукати і карати реальних кремлівських гнид з Банкової та Грушевського не на часі,вони ще не всю Україну здали!!!)))
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30.05.2022 19:52 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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30.05.2022 19:44 Відповісти
На наступних виборах, будуть представниками Слуг Народу- заслужили..
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30.05.2022 19:45 Відповісти
Тут треба діяти обережно. Коли керівник втікає перший всіх, ми в коментарях проклинаємо його. Але коли керівник, навпаки, залишається в окупованому населеному пункті, то йому, хочеш чи ні, доводиться так чи інакше вирішувати проблеми цього населеного пункту, а отже, і хочеш чи ні, співпрацювати з окупантами. Тому не треба рубати з плеча. Хоча, якщо він дійсно винен, то покарання має бути по максимуму.
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30.05.2022 19:57 Відповісти
На Жовті води падлюк.
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30.05.2022 20:10 Відповісти
Здогадуюсь - з якої вони партії.
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30.05.2022 20:12 Відповісти
З перших полонених мобіків, які розказували що жили в цій школі, я чекав чи затримають цього голову
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30.05.2022 20:25 Відповісти
инетерсно, нашлись бы люди в Литве, Финляндии или Польше, которые "організував розміщення окупантів в приміщенні Білозірської школи, розмістив окупантів у приміщенні школи у смт Первомайське, забезпечив їх водою та електрогенератором"

Ну и теперь вопрос, за какую шваль гибнут наши ЗСУ????
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30.05.2022 20:37 Відповісти
Якби таких прибирали зашморгом…бажаючих піти по їх слідах було б менше.
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30.05.2022 20:57 Відповісти
 
 