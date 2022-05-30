Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто
Шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги отримало сьогодні МВС України від уряду Французької Республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Передача техніки відбулася у 25-й пожежно-рятувальній частини Києва за участю міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни.
"Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт", - йдеться у повідомленні.
Це вже третій транш техніки для ДСНС України, що передається Францією.
Топ коментарі
+9 Валдис Унар
показати весь коментар30.05.2022 21:22
+9 Яр Холодний
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+8 Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2022 21:23
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То чим ти невдоволений?
То кацапка. НЕ ДОПОМОГАЙ!
Поїдь на північ Чернігівщини і скажи злопцям з резервних бригад: "Пацани! Лукашенко може і не нападе Та й кацапи основні війська перекинули на Донбас Кидайте в будувать оборонні укріплення та їдьте допомагать воювать на Донбасі!"
Скажи хлопцям в Чернігові: "Кидайте розбирать завали! Не треба відновлювать розбомблені будинки та мости - після війни відновимо! А якщо прийде зима, а людям холодно і голодно буде - "мать їх так" - "перетерплять" до кінця війни!"
- причина - обстріли орками українських міст і сел;
- наслідок - пожежи.
Якщо нам поставляють озброєння - ми ліквідуємо причину (в нашому випадку орків).
Якщо нам поставляють пожежні машини - ми ліквідуємо наслідки (в нашому випадку пожежи після обстрілів).
Це ж все дуже просто: треба ліквідувати причину, тоді наслідки самі зникнуть...
Будемо поливати рашистів водою та колоти шприцами
Скільки коштує ця величезна допомога?
И що ми маємо віддати за неї рашці?
Захоплену Таврію чи "дискусійні" Донбас та Крим?
Може ці пожежні перефарбувати, ну і зверху триногу для кулемета приварити...
Але танки чи САУ ми самі не можемо робити.
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P. S.
Якби таку допомогу зробив якийсь Ліхтенштейн, то це було б нормально, але для такої країни як Франція це не солідно (крапля в морі)! 🤔
Уявляю як ти приймаєешь подарунки...
Або ж ти просто провокатор?
Одне з двох..