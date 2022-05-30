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Франція (1965) ДСНС (4458) Колонна (58)

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто

Шість пожежно-рятувальних автомобілів та сім авто медичної допомоги отримало сьогодні МВС України від уряду Французької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 01

Передача техніки відбулася у 25-й пожежно-рятувальній частини Києва за участю міністра закордонних та європейських справ Франції Кетрін Колонни.

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 02

"Автомобілі першої допомоги, пожежні автоцистерни, спеціальна аварійна техніка будуть спрямовані на виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж, рятування та евакуації людей, а також забезпечення виконання інших робіт", - йдеться у повідомленні.

Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 03

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Франція передала МВС України 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 7 авто медичної допомоги 04

Це вже третій транш техніки для ДСНС України, що передається Францією. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Спасибо Франции за ценные подарки).
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30.05.2022 21:22
+9
Ну і до чого тут це? Аби "висраться"? Продивився я комплектування тих машин! Та нам до подібного - "як до Києва - рачки!" Це не просто 6 одиниць пожежних машин Це пожежний підрозділ для ліквідації аварій та пожеж Там і висувна драбина, і пожежна автоцистерна, і сильний дизель-генератор, і автомобіль з набором електромеханічних інструментів для ліквідації завалів Загалом - прекрасний підрозділ МНС саме по ліквідації наслідків вибухів - саме те що зараз треба!
То чим ти невдоволений?
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30.05.2022 21:36
+8
Дякуємо.
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30.05.2022 21:23
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Спасибо Франции за ценные подарки).
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30.05.2022 21:22 Відповісти
Дякуємо.
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30.05.2022 21:23 Відповісти
Ну ще б додали автомобілі поховальної служби і буде повний комплект.
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30.05.2022 21:26 Відповісти
Ну і до чого тут це? Аби "висраться"? Продивився я комплектування тих машин! Та нам до подібного - "як до Києва - рачки!" Це не просто 6 одиниць пожежних машин Це пожежний підрозділ для ліквідації аварій та пожеж Там і висувна драбина, і пожежна автоцистерна, і сильний дизель-генератор, і автомобіль з набором електромеханічних інструментів для ліквідації завалів Загалом - прекрасний підрозділ МНС саме по ліквідації наслідків вибухів - саме те що зараз треба!
То чим ти невдоволений?
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30.05.2022 21:36 Відповісти
А ти усім задоволений. Рашисти нищать міста з цивільним населенням, а нам замість зброї - рятувальну техніку, щоби залишки населення збирали та на медичних авто вивозили. Кілька САУ дали та й усе. Роззброїли України, а тепер подачки крихтами.
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30.05.2022 21:44 Відповісти
Ти ніколи не пробував голими руками завал розбирать? Коли людина лежить придавлена бетонною плитою, із грудей арматурина стирчить, а у тебе з "рятувальних механізмів" - пожежна сокира і лом у руках? Коли жінка в паніці кричить : "Да сделайте же хоть что-нибудь!" а пожежник у відповідь : "Делаем, что можем!"
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30.05.2022 21:52 Відповісти
Коли жінка в паніці кричить : "Да сделайте же хоть что-нибудь!"
То кацапка. НЕ ДОПОМОГАЙ!
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30.05.2022 22:00 Відповісти
Це ЛЮДИНА в першу чергу! А якою мовою вона розмовляє в критичній ситуації - справа десята Я знаю людей, які виросли в сім"ях російськомовних і не їх вина, що вони не вивчили української
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30.05.2022 22:17 Відповісти
Це дуже добре. Без сумніву. Але на фоні відмови Байдена від постачання РСЗО це трохи не задовільняє...
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30.05.2022 22:02 Відповісти
Поясню простіше - треба ліквідовувати причини, а не наслідки.
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30.05.2022 21:59 Відповісти
Саме так.
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30.05.2022 22:03 Відповісти
Ага! От ти і скажеш людині на пожежі чи під завалом: "Почекай трохи! Нам треба війну закінчить, а потім ми повернемося і тебе ворятуємо!
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30.05.2022 22:19 Відповісти
Не було б обстрілів - не було б пожеж та завалів. Це так важко зрозуміти?
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30.05.2022 23:13 Відповісти
Значить - у тебе підхід до вирішення проблем не коплексний, а за ступенем важливості - хай вмирають люди під завалами, бо більш важливе завдання - війна! "СТРАТИГ"!
Поїдь на північ Чернігівщини і скажи злопцям з резервних бригад: "Пацани! Лукашенко може і не нападе Та й кацапи основні війська перекинули на Донбас Кидайте в будувать оборонні укріплення та їдьте допомагать воювать на Донбасі!"
Скажи хлопцям в Чернігові: "Кидайте розбирать завали! Не треба відновлювать розбомблені будинки та мости - після війни відновимо! А якщо прийде зима, а людям холодно і голодно буде - "мать їх так" - "перетерплять" до кінця війни!"
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31.05.2022 05:49 Відповісти
Слідкуйте за причинни-наслідковим зв'язком:
- причина - обстріли орками українських міст і сел;
- наслідок - пожежи.

Якщо нам поставляють озброєння - ми ліквідуємо причину (в нашому випадку орків).
Якщо нам поставляють пожежні машини - ми ліквідуємо наслідки (в нашому випадку пожежи після обстрілів).

Це ж все дуже просто: треба ліквідувати причину, тоді наслідки самі зникнуть...
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30.05.2022 22:10 Відповісти
Бажаєш мира-готуйся до війни! А зелена пліснява дороги будувала!!! Слідкуй за зв'язками!!)))
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30.05.2022 22:37 Відповісти
Дякуємо!
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30.05.2022 21:27 Відповісти
Шикарна допомога!
Будемо поливати рашистів водою та колоти шприцами
Скільки коштує ця величезна допомога?
И що ми маємо віддати за неї рашці?
Захоплену Таврію чи "дискусійні" Донбас та Крим?
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30.05.2022 21:28 Відповісти
ДСНСники так саме як і медіки борються за Україну,як і воїни ЗСУ,вважаю твій комент недолугим!! Скількі життів вони зберегли,скількі врятували,в т.ч. воїнів ЗСУ,а мирних,в т.ч. дітей !!!)))
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30.05.2022 21:37 Відповісти
В нас в селі один хлопець на своєму СТО перефарбовує позяшляховики з європи для ЗСУ у піксельний окрас.

Може ці пожежні перефарбувати, ну і зверху триногу для кулемета приварити...
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30.05.2022 21:35 Відповісти
А хату тобі гасити вони триногою будуть!!!)))
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30.05.2022 21:41 Відповісти
Да гасили ми тут самі хати після касетних градів. Ні пожежних, ані поліції щось тоді не було, коли йшли обстріли. Потім приїжджали. То нам пожежи вже пох...
Але танки чи САУ ми самі не можемо робити.
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30.05.2022 21:58 Відповісти
А ти різницю між сільською хатою і чотирнадцятиповерховою будівлею зрозуміть здатен? Чи для тебе "хрущовка" - вже "хмарочос", а кобила Машка - "Мерседес"?
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30.05.2022 22:14 Відповісти
А тобi в голову цвях забити)))
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30.05.2022 22:02 Відповісти
для нас пожарные машины для рашки системы наведения на ихние безпилотники. как он вообще может "дружить" с этой нелюдью, дружить-уважать-говорить по телефону вечорами. он вообще нормальный?
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30.05.2022 21:43 Відповісти
Насправді дуже потрібна нам техніка. merci beaucoup 🇨🇵
🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚑🚑🚑🚑🚑🚑🚑
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30.05.2022 21:46 Відповісти
Вони звичайно стануть у пригоді, але у нас ВІЙНА і для передової потрібно щось більш вагоме, тобто потужна військова техніка!
P. S.
Якби таку допомогу зробив якийсь Ліхтенштейн, то це було б нормально, але для такої країни як Франція це не солідно (крапля в морі)! 🤔
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30.05.2022 21:54 Відповісти
французи нам вже передали САУ Цезар
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30.05.2022 21:57 Відповісти
І скільки? Проти рашистських САУ в %? Тільки не треба про то що один САУ Цезар - 100 рашистських САУ МСТА-С поб'є.
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30.05.2022 22:06 Відповісти
Скількі Франція надала за 3 міс.війни? А скількі зелена пліснява за 3 роки? То хто більше?? Більше допомоги,а не шкоди!!))
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30.05.2022 22:27 Відповісти
А тобі лядь всі винні? Чи тобі релігія не дозволяє подякувати за наданну безкоштовну допомогу ?
Уявляю як ти приймаєешь подарунки...
Або ж ти просто провокатор?
Одне з двох..
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30.05.2022 22:38 Відповісти
Украине пожарные машины - рашке прицелы для танков.
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30.05.2022 23:07 Відповісти
І машину для продажу морозива.
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31.05.2022 00:36 Відповісти
 
 