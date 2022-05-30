За 30 травня у Донецькій області загинуло троє людей, четверо – поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За понеділок у результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 4 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще чотири людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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