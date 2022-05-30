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За 30 травня у Донецькій області загинуло троє людей, четверо – поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За понеділок у результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 4 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще чотири людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 29 травня на Донеччині вбили 3 і поранили 4 цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 30 травня у Донецькій області загинуло троє людей, четверо – поранені, - Кириленко 01

Автор: Роман Свиридович
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Так розумію що про втрату контролю по Сіверодонецьку нам скажуть десь у п'ятницю!?! А зараз владний марафон буде розганяти інфошум...
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30.05.2022 22:01 Відповісти
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30.05.2022 22:09 Відповісти
 
 