За 30 травня у Донецькій області загинуло троє людей, четверо – поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За понеділок у результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 3 особи, ще 4 – поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще чотири людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Павло ШОвте
показати весь коментар30.05.2022 22:01 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2022 22:09 Відповісти Мені подобається 0
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