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Посол США Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у МЗС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Посол США в Україні Бріджит Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у Міністерстві закордонних справ України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері посольства США в Україні.

"Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в МЗС України та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну".

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Посол США Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у МЗС 01
Посол США Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у МЗС 02
Посол США Брінк вшанувала тих, хто загинув, захищаючи Україну, та вручила вірчі грамоти у МЗС 03

Автор: Роман Свиридович
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Веселі баби...
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30.05.2022 22:37 Відповісти
Красиві, розумні жінки.
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30.05.2022 22:49 Відповісти
Огидно, коли чиновники, що не мають жодного відношення до збройних сил, одягають камуфляж.
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30.05.2022 22:57 Відповісти
російською у цьому випадку кажуть
"Мы пахали"
є й українською як муха разом з волом працювала
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30.05.2022 23:12 Відповісти
Уся країна воює. Навіть ций чолов'яга ледве 5 хвилин знайшов для посла та виліз з окопу щоб вірч грамоту прийняти.
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30.05.2022 23:04 Відповісти
На второй фотке Месси? Показалось... перекрестился
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30.05.2022 23:15 Відповісти
 
 