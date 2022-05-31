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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загарбники вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, в результаті якого щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську.

Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже після їхнього завершення.

Цей авіаудар - черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди.

Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся - збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", - йдеться в повідомленні.

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 01

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 02

Також читайте: Окупанти проводять перегрупування військ і готують наступи на Слов’янськ з Ізюма та Лимана, - Генштаб ЗСУ

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 03

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 04

Читайте: Через постійні обстріли зупинено роботу Слов'янської ТЕС на Донеччині, - "Донбасенерго"

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Словянську, є загиблі та поранені, - Кириленко 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Жахливо(((. Сссуки, сволочі! Коли ми вже їх виб'ємо((
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31.05.2022 08:13
+3
Удивительно, что у нас это не подается как моральное разложение и осознание несправедливости войны. А по чесному - просто не заплатили. Если бы заплатили то снова бы эта часть полезла в бой.
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31.05.2022 08:31
+3
спросите об этом 73% людей которые устали от войны , которые проголосовали по приколу...как-то так получается..
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31.05.2022 09:13
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31.05.2022 08:11 Відповісти
Вот они, "базы боевиков ВСУ"' в понимании кацапни.
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31.05.2022 08:11 Відповісти
Жахливо(((. Сссуки, сволочі! Коли ми вже їх виб'ємо((
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31.05.2022 08:13 Відповісти
Бунт в Краснодаре: Росгвардия повторно отказалась ехать на войну в Украину 1

Росгвардейцы крайне недовольны выплатами, которые получили за два месяца боевых действий.
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31.05.2022 08:22 Відповісти
Удивительно, что у нас это не подается как моральное разложение и осознание несправедливости войны. А по чесному - просто не заплатили. Если бы заплатили то снова бы эта часть полезла в бой.
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31.05.2022 08:31 Відповісти
А бідон каже, що ніззя стріляти по заліссю, бо буде ескалація, бл. Серлива позиція бідона ще більше призводить до загибелі українців
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31.05.2022 08:27 Відповісти
Байден розуміє, що у випадку обстрілів Україною кацапських міст загнане санкціями та об'єднаною міжнародною зневагою ***** надасть наказ на обстріли Українських міст ядерною зброєю. Тому що *****. схоже, тільки і чекає приводу. А тоді українців загине незрівняно більше.
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31.05.2022 08:42 Відповісти
А что мешает плешивому шизофренику применять ЯО по Украине просто так , без обстрела ВСУ территорий засрашки? Тем более , когда начнется контрнаступление Украины. В том то и дело , что ***** нужно нейтрализовать , а не идти ему на уступки.
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31.05.2022 08:51 Відповісти
Асвабадители рузгага языга пришли. Прячьтесь в подвалы
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31.05.2022 08:28 Відповісти
Ціленаправлене знищення міст України, чи не так? Яка відповідь? Де резерви і де зброя?
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31.05.2022 08:29 Відповісти
спросите об этом 73% людей которые устали от войны , которые проголосовали по приколу...как-то так получается..
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31.05.2022 09:13 Відповісти
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31.05.2022 10:50 Відповісти
За що скакали - то и получили...
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15.09.2022 06:31 Відповісти
 
 