Через обстріли окупантів у Лисичанську є загиблі та поранені, продовжується штурм Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

Через російські обстріли двоє загиблих та троє поранених в Лисичанську. Війська РФ штурмують в районах Сєверодонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєверодонецька, до яких увійшли бойовики. Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це постановочні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі. Або як учора в Лисичанську, де росіяни розстріляли авто із французькими журналістами. Вони хотіли зняти матеріал про евакуацію мирного населення, але потрапили під каток "руського миру". Хлопець загинув на місці. Ще троє осіб, зокрема, супроводжуючі, поранені. Як я повідомляв раніше, евакуація призупинена", - зазначає Гайдай.













Тіло ще одного загиблого чоловіка знайдено біля його будинку в Лисичанську, розташованого в районі Пролетарського мосту. У Золотому поранено жінку.

За минулу добу, як повідомляє Гайдай, в Сєверодонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

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Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк.

"Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають", - зазначає очільник регіону.

Він також нагадує, що за минулу добу на фронті регіону відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійських системи, п’ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобіля.

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