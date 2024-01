Понад 1500 українців евакуювали із тимчасово окупованих територій Харківщини, - Синєгубов. ФОТО

Понад 1500 українців вдалося евакуювати із тимчасово окупованих територій Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі вони уже в безпеці. Це жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю. Для всіх організували підвезення в залежності від запитів евакуйованих, - автобусами довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб вдалося евакуювати залізницею.

"Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, медичною та психологічною допомогою. На місці аналізуємо потреби та запити для ухвалення подальших логістичних рішень. Ми всі вдячні за консолідацію зусиль, швидкі та зважені рішення: волонтерські організації - Help me Kharkiv, Незламний Харків, Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, "Червоний хрест", обласна та місцева влада, рятувальники, правоохоронці", - зазначив Синєгубов.

