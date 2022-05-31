РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Путін вже підписав указ про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатним особами, які є громадянами України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова.
"Заяву про прийняття у громадянство від імені дитини будуть подавати опікун, піклувальник, керівник установи, в якій перебувають діти, або голова органу опіки та піклування, тобто самопризначений очільник місцевої влади. Згода дитини на надання їй громадянства рф буде записуватись тільки коли дитина досягла 14 років. Цим кроком влада рф хоче легалізувати викрадення українських дітей, які не мають рідних батьків і не можуть себе повною мірою захистити самостійно", - йдеться у повідомленні.
Денісова зазначає, що найбільшою загрозою є те, що це надасть можливість РФ швидко та без жодних перепон здійснювати усиновлення наших дітей. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу є геноцидом відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.
Уповноважена звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав дітей України.
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https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
десь за два тижні до війни , а решта дітей іх не цікавить 😠
Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался
.
Крыcы позорные..
Бог все видит...
А наш ********** хоч трішки уявляє, яку він шкоду наніс державі зі своїми "про*обами", бо йому бачите "економіка" була важливіша від громадян. Одних людей депортували в Рашку, інші пересиджують в ЄС. Частина наших громадян просто залишаться в ЄС розуміючи, що зелена влада просто руйнувала державу перед війною, а тепер взагалі жодних гарантій не має, що в Україні можна планувати щось на майбутнє. Чи дізнаємося хоч колись чому Зеленський і його покидьки здали рашистам південь, бо визначення "про*бали" не мають юридичної кваліфікації.
За те, що розповідає про звірства рашистів та згвалтування дітей.
Це не створює сприятливого фону для зустрічі Зе і Хйла.
Тому її звільняють.
Звичайно з порушенням і неконституційно!!
Є три урода на ії місце - це
Безугла , Тищенко , Качура