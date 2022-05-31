УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12294 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
1 178 13
Денісова (874) діти (4401) викрадення (772) усиновлення (40)

РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін вже підписав указ про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатним особами, які є громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова.

РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова 01

"Заяву про прийняття у громадянство від імені дитини будуть подавати опікун, піклувальник, керівник установи, в якій перебувають діти, або голова органу опіки та піклування, тобто самопризначений очільник місцевої влади. Згода дитини на надання їй громадянства рф буде записуватись тільки коли дитина досягла 14 років. Цим кроком влада рф хоче легалізувати викрадення українських дітей, які не мають рідних батьків і не можуть себе повною мірою захистити самостійно", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей, - Офіс омбудсмена

Денісова зазначає, що найбільшою загрозою є те, що це надасть можливість РФ швидко та без жодних перепон здійснювати усиновлення наших дітей. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу є геноцидом відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважена звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав дітей України.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Дохлая дохтар Лиза украла детей Донбасса в кодичестве более 500...упала в Черное море внезапно вместе с хором кажись Александрова...летели в Сирию с концертом.
Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался

.
Крыcы позорные..
Бог все видит...
показати весь коментар
31.05.2022 10:42
+5
***** зеленоплісняві, які замість завчасної евакуації, допустили викрадення цих дітей рашистами, мають отримати тривалі терміни ув'язнення. Бо ніякої остаточної перемоги не буде, допоки потурачі війни зі слуг підарасів, не понесуть заслуженого покарання.
показати весь коментар
31.05.2022 11:05
+4
Ніяких перемовин доки не виведуть війська, не повернуть дітей і дорослих, а потім перемовини лише про розмір репарацій
показати весь коментар
31.05.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ви маєте це знати

https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
показати весь коментар
31.05.2022 10:22 Відповісти
Так я про це і кажу , що зерадлюки зрадники 😡
показати весь коментар
31.05.2022 11:53 Відповісти
Ніяких перемовин доки не виведуть війська, не повернуть дітей і дорослих, а потім перемовини лише про розмір репарацій
показати весь коментар
31.05.2022 10:26 Відповісти
Дітей вже не повернуть, а дорослі ще зможуть, тим більше, що зелені наполягають на перемовинах.
показати весь коментар
31.05.2022 10:53 Відповісти
За "дітей не повернуть", хтось має із зелені сісти. Надовго.
показати весь коментар
31.05.2022 11:07 Відповісти
Зеленський і йгого команда своіх дітей встигли вивезти ,
десь за два тижні до війни , а решта дітей іх не цікавить 😠
показати весь коментар
31.05.2022 11:50 Відповісти
Дохлая дохтар Лиза украла детей Донбасса в кодичестве более 500...упала в Черное море внезапно вместе с хором кажись Александрова...летели в Сирию с концертом.
Типа поздраалять крыс путлера с раБедой над Сирией...Гагарин тоже долетался

.
Крыcы позорные..
Бог все видит...
показати весь коментар
31.05.2022 10:42 Відповісти
А даркнете рассказывали что она барыжила детскими органами, в том числе и детей с донбасса. Фото в каких то *бенях Мексики или Бразилии, явно не с зарубежными коллегами врачами. После того как увидел что про неё вышел фильм, так тошно стало. Героизирование убийцы, контрабандистки, это так ужасно. Я б осквернил её могилу, и заставил помнить про неё только как о куске говна!
показати весь коментар
31.05.2022 15:37 Відповісти
А діти згодні на це? Вони неповнолітні.
показати весь коментар
31.05.2022 10:43 Відповісти
Рашисти діють як работорговці, викрадають дітей і дорослих.
А наш ********** хоч трішки уявляє, яку він шкоду наніс державі зі своїми "про*обами", бо йому бачите "економіка" була важливіша від громадян. Одних людей депортували в Рашку, інші пересиджують в ЄС. Частина наших громадян просто залишаться в ЄС розуміючи, що зелена влада просто руйнувала державу перед війною, а тепер взагалі жодних гарантій не має, що в Україні можна планувати щось на майбутнє. Чи дізнаємося хоч колись чому Зеленський і його покидьки здали рашистам південь, бо визначення "про*бали" не мають юридичної кваліфікації.
показати весь коментар
31.05.2022 10:50 Відповісти
***** зеленоплісняві, які замість завчасної евакуації, допустили викрадення цих дітей рашистами, мають отримати тривалі терміни ув'язнення. Бо ніякої остаточної перемоги не буде, допоки потурачі війни зі слуг підарасів, не понесуть заслуженого покарання.
показати весь коментар
31.05.2022 11:05 Відповісти
Денісова, яка не відзначається особливими здібностями, буде звільнена за банально прості речі.
За те, що розповідає про звірства рашистів та згвалтування дітей.
Це не створює сприятливого фону для зустрічі Зе і Хйла.

Тому її звільняють.

Звичайно з порушенням і неконституційно!!

Є три урода на ії місце - це
Безугла , Тищенко , Качура
показати весь коментар
31.05.2022 11:46 Відповісти
Есть , способ вернуть, всех украинских детей ,после 18-ти лет . Сами приедут, сейчас надо создать точный список, . При достижении 18- ти лет Украина выделяет такому ребёнку, квартиру , в Киеве или во Львове, и все вернуться. Ну помощь на первое время . Посмотрите ,как Израиль заманивает Эфиопов .
показати весь коментар
31.05.2022 18:32 Відповісти
 
 