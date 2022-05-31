За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів - житлові будинки, дві школи, завод, аміакопровод, критична інфраструктура. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Слов’янськ, Нью-Йорк, Очеретине, Орлівка, Неліпівка, Нетайлове, Травневе, Закотне.

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Ворог обстріляв Донеччину з авіації, артилерії, танків, стрілецької зброї. Під ранок, коли мешканці спали, окупанти завдали авіаудару по центру Слов’янська, є загиблі та травмовані. На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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