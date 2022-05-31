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обстріл (21010) Нацполіція (13918) Донецька область (5682)

За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів - житлові будинки, дві школи, завод, аміакопровод, критична інфраструктура. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Слов’янськ, Нью-Йорк, Очеретине, Орлівка, Неліпівка, Нетайлове, Травневе, Закотне.

Ворог обстріляв Донеччину з авіації, артилерії, танків, стрілецької зброї. Під ранок, коли мешканці спали, окупанти завдали авіаудару по центру Слов’янська, є загиблі та травмовані. На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 01
За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 02
За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зруйнували у Лимані велобазу, яку лише відкрили минулої осені, - Кириленко. ФОТОрепортаж


За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 04
За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 05
За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 06
За добу росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Є жертви, - Нацполіція 07
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Назвіть хоть одну операцію ЗСУ окрім епізодів. Що діється?
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31.05.2022 10:55 Відповісти
ЗСУ воюють. Кацапські хвойди незадоволені ЗСУ. Ось що діється. Може тобі ще плани генштабу показати?
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31.05.2022 15:38 Відповісти
 
 