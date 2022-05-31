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Мешканку Мар’їнки судитимуть за поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ, - Донецька облпрокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецькій області судитимуть мешканку Мар’їнки, яка поширювала інформацію щодо розташування підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року 58-річна жінка регулярно передавала своїй подрузі, яка мешкає у м. Донецьку, інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України у м. Мар’їнка Донецької області.

При цьому правопорушниця знала, що онук знайомої є бойовиком НЗФ так званої ДНР та усвідомлювала, що вказана інформація може нашкодити національній безпеці України.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно жінки за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Також дивіться: На Миколаївщині затримані селищний голова та депутат селищної ради, які співпрацювали з окупантами, - прокуратура. ФОТО

Наразі обвинувальний акт спрямовано до Мар’їнського районного суду Донецької області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Мешканку Мар’їнки судитимуть за поширення інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ, - Донецька облпрокуратура 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Подібні манкурти навіть гірші за кацапів. Скільки наших захисників загинуло через таких покидьків..Покарання має бути відповідним.
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31.05.2022 11:23
+16
Крім тюремного строку , зрадників треба позбавляти громадянства України . Щоб - вийшовши з тюрми , в них було 24 години на збори , і - геть нах з України , та ще й з підсрачником .. .
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31.05.2022 11:48
+12
Пенсію від України отримала, виплаті, купу льготів, безоплатний проїзд.
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31.05.2022 11:28
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Подібні манкурти навіть гірші за кацапів. Скільки наших захисників загинуло через таких покидьків..Покарання має бути відповідним.
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31.05.2022 11:23 Відповісти
"Не час, після війни розберемося"... (с)
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31.05.2022 11:26 Відповісти
явно кацапская халавка,у них высший шик--одеть поношенный халат и смотреть дегенерата соловьева
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31.05.2022 12:53 Відповісти
Пенсію від України отримала, виплаті, купу льготів, безоплатний проїзд.
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31.05.2022 11:28 Відповісти
пенсія в 60 р. для всіх,а не в 58
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31.05.2022 11:34 Відповісти
можна інвал.придбати...хто там перевіряє...
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31.05.2022 11:38 Відповісти
нічого дивного

Чого ви чекали від цих переселених москалів ? вони окупантами вважають зсу а не днр чи армію рф

Таких в донецькій луганській областях 90% якщо не більше
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31.05.2022 11:31 Відповісти
Вбивця.
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31.05.2022 11:32 Відповісти
Зачем?! Почему такие вопросы нельзя решать без шума? Кацапские снаряды убивают и калечат сотни украинских детей. Что мешает предателям попасть под френдлифаер?
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31.05.2022 11:41 Відповісти
После неоднократных ударов русней по полигонам , казармам, учебным центрам ВСУ ( которые наверняка осуществлялись но наводкам таких вот тварей ) нужно кинуть неофициальный клич для всех работников СИЗО, колоний и прочих исправительных учереждений. Вешать , душить , создавать невыносимые условия жизни сокамерниками , самими охранниками для такой срани.
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31.05.2022 12:10 Відповісти
Ни в коем случае таким заниматься нельзя. Это идеальный вариант для кацапской пропаганды, которая просто заспамит ЕС и США "А посмотрите, что делается!". Действовать надо грамотно и тихо. Если все же решили везти в СИЗО, то все должно быть по закону.
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31.05.2022 12:54 Відповісти
Крім тюремного строку , зрадників треба позбавляти громадянства України . Щоб - вийшовши з тюрми , в них було 24 години на збори , і - геть нах з України , та ще й з підсрачником .. .
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31.05.2022 11:48 Відповісти
Сколько можно прятать их рожи?
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31.05.2022 12:21 Відповісти
Від 5 до 8, мама рідна, відпускайте відразу нах той цирк
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31.05.2022 12:25 Відповісти
Дебіли в верховній раді прийміть закон за предательство під час війни розстріл і все давно б скінчилось, а так ці ссукі із за яких гинуть наші хлопці і далі будуть предавать бо надіються що параша їх обміняе
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31.05.2022 12:59 Відповісти
Якісь чорти подавали закон про розтріл солдатів зсу, а про розтріл колаборантів , навідників і зрадників ніт ! Чому ?

в Україні влада українська?
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31.05.2022 13:26 Відповісти
imho, шибениця або в нижньо-верхній Тагіл. на вибір
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31.05.2022 15:29 Відповісти
На мінні поля сволоту
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31.05.2022 18:39 Відповісти
 
 