Ворожі обстріли Миколаївщини: Зруйновано 20 цивільних об’єктів. ФОТО

Протягом доби ворог зруйнував 20 цивільних об’єктів у Миколаївській області. Поліцейські продовжують фіксувати злочини РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворожі війська обстріляли п'ять населених пунктів Миколаївщини. Руйнувань зазнали 17 приватних будинків, амбулаторія та інші споруди цивільної інфраструктури. Серед мирного населення є постраждалі.

"Під обстрілами російського агресора перебували обласний центр та населені пункти – Очаків, Явкине, Новомиколаївка, Мішково-Погорілове. Серед мирного населення є постраждалі.

Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів та допомагають потерпілим.

За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України.











Разом із тим поліцейські відпрацьовували виклики, що надходили на лінію 102. Минулої доби їх зафіксували 528. Усі вони опрацьовані.

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Поліцейські Миколаївщини продовжують стояти на варті безпеки та спокою мешканців Миколаївської області.