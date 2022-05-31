За добу ворог 39 разів відкривав вогонь по Луганщині. Також, є факти викрадення людей та мародерства, - Нацполіція. ФОТО

Протягом минулої доби окупант завдав авіаційних ракетних ударів по Сєвєродонецьку та Білогорівці. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це повідомдяють у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Також внаслідок обстрілів пошкоджено 47 об’єктів. У м. Сєвєродонецьк – 12 багатоквартирних будинків, у м. Лисичанськ – 4 багатоквартирні та 8 приватних будинків, будівлю кафе. У м. Гірське пошкоджені 4 багатоквартирні та 5 приватних будинків й будівля дошкільного закладу. По 2 приватні будинки пошкоджені у с. Тошківка, Вікторівка, Ниркове та Миколаївка", - йдеться у повідомленні.

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Поліція зареєструвала повідомлення про незаконне позбавлення волі бойовиками НЗФ місцевого мешканця на тимчасово окупованій території, два факти незаконного заволодіння транспортними засобами, 4 факти мародерства.









