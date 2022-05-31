"Люди гинули у ліжках": Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Близько 1:30 ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"Окупанти продовжують вражати своєю жорстокістю. Чергове бомбардування житлового сектору, як завжди цинічно та жорстоко - вночі. Люди гинули у ліжках. Російські війська нанесли удар по Слов’янську сьогодні о 01.30. Після влучення ракети Іскандеру квартирах сталася пожежа. На місці працювали поліція та ДСНС. В результаті ракетного удару пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок, школу, дитячий садок та гаражний кооператив", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці допомагали рятувати людей, обходили пошкоджені будинки, виявляли тих, кому потрібна допомога. Поточна кількість постраждалих встановлюється.
Будь ласка, зачекайте...
Почему Изгаилю это не приписывают? Та ладно Изгаиль...Эстонии, Латвие и Литве этого не могут приписать, так как они позаботились о юридической составляющей
и только 24го февраля до Зеленского дошло.. - и он вдруг для всего Мира стал zуперменом за счёт ЗСУ, добровольцев, волонтёров и за счёт тысяч погибших и сотен кв.км. оккупированных территорий с украинцами..(
О себе: жизнь учу не по учебнику. 2 месяца в эвакуации.
Хоча певно так і вважає враховуючи що насєлєніє це і є ті самі переселені москалі яких переселили на місце винищених голодом українців
Різницю ловиш ? через 20% мразєй страждає вся країна бо вони чекають своїх асвабадітєлєй
Молчу уже ДО войны ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Ось такі тяжкі кроки ,а чого ви чекали ?
ОПЗЖ + Оппозиционный блок + Партия Шария = 68,5 %
Слуга Народа = 26 %
Итого 95 %
Солидарность.
А если ты хочешь, чтобы кто-то кого-то наказывал не по закону,
то ты с наказанием не по закону вполне и сам можешь справиться.
ну если людям самим насрать на своё будущее, то к кому у них претензии ?
Надо было сносить тв рашки хотя бы на незанятых территориях Донбасса. Там живет часть потомков маргиналов, оставшихся после второй мировой войны, пригнанных с рашки восстанавливать Донбасс и получивших квартиры, как, впрочем и в Запорожье, Днепре. Этим не поможет даже прививка в виде войны...
Чому не проведена евакуація? Зєля хоче Бучу№2 щоб там тусоватися з послами і президентами?
Выехать и спастись могут только, мажоры или женщины.
А обычных мужчин, в Украине считают людьми второго, а то и третьего сорта.
И при этом еще, требуют отдать какой-то долг родине.
Моя родина вже другий місяць в Литві, донька навчається в школі, жінка знайшла роботу, зняли квартиру, держава компенсує кошти за піднайом житла, діють гуманітарку
.падаль мавзолейная...вас крыс сжигают Джавелинами без раассвета...башни танков подлетают вверх метров на 15...Шакалы гребанные... от танкистов остаётся только Пыль...
Зеленский ты хуже путина, ты соучастник этих убийств.
в московські області. Нафтобази під москвою горіли ще минулого тижня. Це якесь
варварство, москва у крові і разрухє, Київ нахабно ігнорує запити москви на мир.
Ваш пєрвий канал із Останкіно"
КОЛИ МИ ЦЕ ВЖЕ ПОЧУЄМО ??