"Люди гинули у ліжках": Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько 1:30 ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

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"Окупанти продовжують вражати своєю жорстокістю. Чергове бомбардування житлового сектору, як завжди цинічно та жорстоко - вночі. Люди гинули у ліжках. Російські війська нанесли удар по Слов’янську сьогодні о 01.30. Після влучення ракети Іскандеру квартирах сталася пожежа. На місці працювали поліція та ДСНС. В результаті ракетного удару пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок, школу, дитячий садок та гаражний кооператив", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці допомагали рятувати людей, обходили пошкоджені будинки, виявляли тих, кому потрібна допомога. Поточна кількість постраждалих встановлюється.

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