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"Люди гинули у ліжках": Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Близько 1:30 ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Окупанти продовжують вражати своєю жорстокістю. Чергове бомбардування житлового сектору, як завжди цинічно та жорстоко - вночі. Люди гинули у ліжках. Російські війська нанесли удар по Слов’янську сьогодні о 01.30. Після влучення ракети Іскандеру квартирах сталася пожежа. На місці працювали поліція та ДСНС. В результаті ракетного удару пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок, школу, дитячий садок та гаражний кооператив", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці допомагали рятувати людей, обходили пошкоджені будинки, виявляли тих, кому потрібна допомога. Поточна кількість постраждалих встановлюється.

Також читайте: Вночі окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, є загиблі та поранені, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 01
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 02
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 03
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 04
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 05
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 06
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 07
Люди гинули у ліжках: Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Словянську 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Штепу привязать на цепь - пусть встречает "наших ребят".....
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31.05.2022 13:44
+23
Ну ты и тварь!Я из Славянска -80% за Украину!Мы вынуждены выезжать и бросать все что у нас было!Желаю тебе ощутить такое!А во Львове не ловят колобарантов?или в Луцке?из-за таких как ты наш народ и делят!Диванный экспёрд
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31.05.2022 14:03
+12
Баден, тебе не надоело война в одну калитку. Или свинособакам можно все, а нам болт.
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31.05.2022 13:45
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Штепу привязать на цепь - пусть встречает "наших ребят".....
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31.05.2022 13:44 Відповісти
Пишите в Страсбург, раз Законы не могли сделать нормальными. Там в Страсбурге, ей компенсацию присудили - Украина нарушила "какие то" Законы, "какого то" государства .

Почему Изгаилю это не приписывают? Та ладно Изгаиль...Эстонии, Латвие и Литве этого не могут приписать, так как они позаботились о юридической составляющей
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31.05.2022 13:55 Відповісти
Баден, тебе не надоело война в одну калитку. Или свинособакам можно все, а нам болт.
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31.05.2022 13:45 Відповісти
Он боится не только за свою жизнь. Но и за свою Америку!
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31.05.2022 13:51 Відповісти
Ему выгодна такая война, в одни ворота. Война до бесконечности.
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31.05.2022 14:18 Відповісти
Байден целый год уговаривал Верховн-ого "не ехать на шашлыки на майские", а до того три года его уговаривали "порохоботы"..
и только 24го февраля до Зеленского дошло.. - и он вдруг для всего Мира стал zуперменом за счёт ЗСУ, добровольцев, волонтёров и за счёт тысяч погибших и сотен кв.км. оккупированных территорий с украинцами..(
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31.05.2022 15:15 Відповісти
Как бы не оказалось, что это второй януковощ. А не сбежал, потому что фсб запретила ( после януковоща, который сбежал). Тем более кто то должен был подписать капитуляцию.
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31.05.2022 15:54 Відповісти
Все уговаривают. Паша (так президент Кириленко называет) два месяца просит - уезжайте. Вам бесплатный проезд, жилье, питание, одежда. Уезжайте. Это не Буча. Война 3 месяца идет. Дебилы с Богом в рулетку играют. Играйте - ваше право, но и не нойте когда осколок прилетит.
О себе: жизнь учу не по учебнику. 2 месяца в эвакуации.
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31.05.2022 16:16 Відповісти
А это не его война.
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31.05.2022 17:49 Відповісти
Ти ідіот чи то був сарказм? Байден нічого не винен Україні від слова "взагалі", але США все одно постачали і постачають військову технічну допомогу! Ти краще запитай у влади - чому болт забли за 2 роки на зсу і закатали більшість коштів у "асфальт"?
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31.05.2022 18:24 Відповісти
асфабадітєлі взялися за Краматорськ...
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31.05.2022 13:46 Відповісти
Цікаво місцеве насєлєніє якісь висновки для себе робить ? чи воно далі вважає що ми з москалями адін народ ?

Хоча певно так і вважає враховуючи що насєлєніє це і є ті самі переселені москалі яких переселили на місце винищених голодом українців
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31.05.2022 13:51 Відповісти
Горбатого могила виправить....На жаль...
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31.05.2022 13:54 Відповісти
Ну ты и тварь!Я из Славянска -80% за Украину!Мы вынуждены выезжать и бросать все что у нас было!Желаю тебе ощутить такое!А во Львове не ловят колобарантов?или в Луцке?из-за таких как ты наш народ и делят!Диванный экспёрд
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31.05.2022 14:03 Відповісти
а ты кто такой, чтобы людям указывать?
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31.05.2022 14:22 Відповісти
80% ? а у Львові 99%
Різницю ловиш ? через 20% мразєй страждає вся країна бо вони чекають своїх асвабадітєлєй
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31.05.2022 14:28 Відповісти
Так за "какую разніцу" у Львові проголосували приблизно 25%.... Так не потрібно нам доводити, що ви більші українці, ніж інші...
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31.05.2022 22:43 Відповісти
Да для них люди - это только те, кто на стороне сивочолого. Остальные ватники
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01.06.2022 08:00 Відповісти
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31.05.2022 13:53 Відповісти
Сколько бомбоубежищ построено в Славянске за 3 мес. войны?
Молчу уже ДО войны ...
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31.05.2022 13:54 Відповісти
ты сколько раз за ночь каждые сутки на четвёртый месяц войны ходишь в бомбоубежище ?
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31.05.2022 14:14 Відповісти
Было бы решение правительства+финансирование, убежища в Украине построили бы за пару месяцев. С запасными выходами. Но у нас о нападении знали, но никто не чесался
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01.06.2022 08:32 Відповісти
Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Ось такі тяжкі кроки ,а чого ви чекали ?
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31.05.2022 13:57 Відповісти
В 2014 році вони репетували, що ВСУ їх дюже обстрілює. Тепер різницю, придурки, зрозуміли? Коли звільняють свою територію намагаються спричинити МІНІМУМ пошкоджень. Щоб менше відбудовувати.
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31.05.2022 13:58 Відповісти
к нам, а вы - это хто? угнетенный народ донбасса?
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31.05.2022 14:35 Відповісти
Обычные украинцы из зоны боевых действий.
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31.05.2022 14:44 Відповісти
Не обращайте внимания на вышивату. Это теже домбабвийские говнюки, только окрашенные в другой цвет. Нацию создает солидарность. И взаимовыручка. А не кваканье про второй сорт.
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31.05.2022 18:10 Відповісти
город Славянск. Парламентские выборы 2019 ( 6-й год войны) :

ОПЗЖ + Оппозиционный блок + Партия Шария = 68,5 %

Слуга Народа = 26 %

Итого 95 %

Солидарность.
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31.05.2022 19:28 Відповісти
У нас в Уголовном кодексе нет статьи "за сепаратистские настроения", рльлму и не наказывали.

А если ты хочешь, чтобы кто-то кого-то наказывал не по закону,

то ты с наказанием не по закону вполне и сам можешь справиться.
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31.05.2022 21:20 Відповісти
"явка самая низкая по всей Украине"

ну если людям самим насрать на своё будущее, то к кому у них претензии ?
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31.05.2022 21:23 Відповісти
Слушай, пора бы прекратить эти разговоры, кто за кого голосовал. Послушай, перехват орков, которые жалуются, что народ к ним относится враждебно ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ Украины, в.ч. и в "ЛНР и ДНР". "У нас тут друзей нет".
Надо было сносить тв рашки хотя бы на незанятых территориях Донбасса. Там живет часть потомков маргиналов, оставшихся после второй мировой войны, пригнанных с рашки восстанавливать Донбасс и получивших квартиры, как, впрочем и в Запорожье, Днепре. Этим не поможет даже прививка в виде войны...
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01.06.2022 08:20 Відповісти
це все жахливо поза всяким сумнівом. Але в мене питання... там війна з 2014 року, три місяці жорстких боїв просто в 10-20 кілометрах від міста. Якого хріна там ще залишилися цивільні?
Чому не проведена евакуація? Зєля хоче Бучу№2 щоб там тусоватися з послами і президентами?
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31.05.2022 14:00 Відповісти
Бо люди вірять в Залужного та ВСУ, а ще дивляться в новинах як у Києві пляжний сезон відкривається!
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31.05.2022 14:10 Відповісти
Да, все верно. Ехать без денег некуда. В западной и центральной Ураине, цены на жилье взвинтили в несколько раз.
Выехать и спастись могут только, мажоры или женщины.
А обычных мужчин, в Украине считают людьми второго, а то и третьего сорта.
И при этом еще, требуют отдать какой-то долг родине.
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31.05.2022 14:30 Відповісти
Якщо не має грошей, то родину треба відправляти за кордон, Польщу, Латвію, Литву, Німетчинну, навіть в Португалію де про них подбають
Моя родина вже другий місяць в Литві, донька навчається в школі, жінка знайшла роботу, зняли квартиру, держава компенсує кошти за піднайом житла, діють гуманітарку
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31.05.2022 15:09 Відповісти
А кто отправит одиноких стариков? Хотя в законе о войне, говорят, сказано, что эвакуацию и содержание эвакуированных должно взять на себя государство. А у нас один раз выплатили 2 тыс, теперь отменяют, вернее, сокращают выплаты. Типа возвращайся домой, раз ваша территория уже не в зоне боевых действий. А куда, если дома продолжаются обстрелы и дом разрушен?
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01.06.2022 08:27 Відповісти
30000 грн, это трехкомнатная в центре. Однушки во Львове по 12 тыщ.
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31.05.2022 17:52 Відповісти
Как для пятерых человек, однушка такой себе вариант.
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31.05.2022 18:12 Відповісти
Что вы молчите,-это ,что не Буча,не Ирпень?Почему? Пиариться можно на разрушениях освобождённых?
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31.05.2022 14:01 Відповісти
у Ермака включена ?
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31.05.2022 14:15 Відповісти
Говноеды путлера все обстрелы Украины делают на рассвете.
.падаль мавзолейная...вас крыс сжигают Джавелинами без раассвета...башни танков подлетают вверх метров на 15...Шакалы гребанные... от танкистов остаётся только Пыль...
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31.05.2022 14:14 Відповісти
Зеленский и его команда, знали о войне за год. И не провели эвакуацию, не подготовились к войне. Бросили людей на произвол.
Зеленский ты хуже путина, ты соучастник этих убийств.
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31.05.2022 14:39 Відповісти
Поки ЗСУ не почнуть винищивати жителів кацапстану, я чомусь почав думати , що українському керівництву з корупційних причин - не вигідно закінчувати війну.
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31.05.2022 15:28 Відповісти
"В черговий раз ЗСУ підло обстріляли всі споруди московського кремля і артсклади
в московські області. Нафтобази під москвою горіли ще минулого тижня. Це якесь
варварство, москва у крові і разрухє, Київ нахабно ігнорує запити москви на мир.
Ваш пєрвий канал із Останкіно"

КОЛИ МИ ЦЕ ВЖЕ ПОЧУЄМО ??
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31.05.2022 16:35 Відповісти
Дорого ми платемо за свою корупцію за свою мінливість за свою невіру і за своє не бажання утримувати армію і її розвиток.С 2014 так і не винесли урок.
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31.05.2022 18:08 Відповісти
 
 