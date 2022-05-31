Повідомлено про підозру колаборанту, призначеному окупантами "головою військово-цивільної адміністрації" Дніпрорудного, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру депутату Запорізької облради у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію зайняти псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне". Про своє нове призначення підозрюваний повідомив жителів та підприємців міста у відеозверненні, у якому також закликав сприяти діяльності окупаційної влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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