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Повідомлено про підозру колаборанту, призначеному окупантами "головою військово-цивільної адміністрації" Дніпрорудного, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру депутату Запорізької облради у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію зайняти псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне". Про своє нове призначення підозрюваний повідомив жителів та підприємців міста у відеозверненні, у якому також закликав сприяти діяльності окупаційної влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Повідомлено про підозру колаборанту, призначеному окупантами головою військово-цивільної адміністрації Дніпрорудного, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
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Які на фіг "оголошення підозри"! Вбити падло "а-ля балицький" на місці проживання разом з усією родиною і по всьому.
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31.05.2022 14:03 Відповісти
Как обычно, сдают позиции ВСУ
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31.05.2022 14:06 Відповісти
Я ипало зачем запиксили!? чтоб удобнее было за зарплатой в Украину приезжать!?
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31.05.2022 14:44 Відповісти
 
 