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Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російський окупант вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині та забув вийти з ICloud. Пізніше він завантажив на пристрій деякі документи та рапорт про відмову брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) м. Юрга Кемеровської обл. Під час бойових дій в с. Іванівка Чернігівської області окупант намародерив у дівчини мобільний телефон.

Повернувшись в московію забув вийти з ICloud і окрім власних фото, посвідченням про відрядження на полігон для відновлення боєздатності завантажив ще один цікавий документ.

Рапорт про відмову брати подальшу участь в так званій спецоперації. Пекельний концерт кобзона орк вирішив пропустити, але це не врятує його від розплати за скоєні військові злочини.

Передати привіт орку можна за телефоном +7 952 166 36 63. Розплата прийде, знайдемо всіх", - йдеться в повідомленні.

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Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 01
Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 02
Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 03
Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 04
Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 05
Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 06
Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
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31.05.2022 14:22
+22
забув вийти з ICloud ...a ONO i nemozhe ce zrobitj - icloud ta ne evo vse shto vono mozhe - gvozdi tim telefonom zabyvati
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31.05.2022 14:36
+19
Сообразительный пи@орок -решил что вернуться в лаптестан на своих ногах лучше чам в мешке .
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31.05.2022 14:14
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Сообразительный пи@орок -решил что вернуться в лаптестан на своих ногах лучше чам в мешке .
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31.05.2022 14:14 Відповісти
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31.05.2022 14:22 Відповісти
Моделі ілюструють, як путінські вояки і, за сумісництвом, мародери грабували українські будинки, несучи все, що тільки попадалося їм на очі.

Робота виставлена на аукціон зі стартовою ставкою 2000 євро. Гроші будуть передані на підтримку Україні.
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31.05.2022 14:23 Відповісти
Недобре,вижив ****!
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31.05.2022 14:17 Відповісти
подгуляла его бабка не только с какими то монголо-татарами! )
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31.05.2022 14:22 Відповісти
Потом скулить будет, что он ничего не знал, "прасцыте, не ведал что тварил"

Не знал, *****, что отвечать придется
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31.05.2022 14:28 Відповісти
bozhe jake vono TUPE
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31.05.2022 14:32 Відповісти
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31.05.2022 14:35 Відповісти
забув вийти з ICloud ...a ONO i nemozhe ce zrobitj - icloud ta ne evo vse shto vono mozhe - gvozdi tim telefonom zabyvati
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31.05.2022 14:36 Відповісти
Поразительно, как руссосвины копируют бородатую чеченскую зверушку.
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31.05.2022 14:56 Відповісти
Ну сказочний тупий довбойоб
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31.05.2022 18:04 Відповісти
 
 