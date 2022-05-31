Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російський окупант вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині та забув вийти з ICloud. Пізніше він завантажив на пристрій деякі документи та рапорт про відмову брати участь у війні проти України.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайомтеся - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) м. Юрга Кемеровської обл. Під час бойових дій в с. Іванівка Чернігівської області окупант намародерив у дівчини мобільний телефон.
Повернувшись в московію забув вийти з ICloud і окрім власних фото, посвідченням про відрядження на полігон для відновлення боєздатності завантажив ще один цікавий документ.
Рапорт про відмову брати подальшу участь в так званій спецоперації. Пекельний концерт кобзона орк вирішив пропустити, але це не врятує його від розплати за скоєні військові злочини.
Передати привіт орку можна за телефоном +7 952 166 36 63. Розплата прийде, знайдемо всіх", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Робота виставлена на аукціон зі стартовою ставкою 2000 євро. Гроші будуть передані на підтримку Україні.
Не знал, *****, что отвечать придется