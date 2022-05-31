Рашист вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині: Пізніше в ICloud знайшли рапорт про відмову брати участь у війні. ФОТОрепортаж

Російський окупант вкрав телефон у дівчини на Чернігівщині та забув вийти з ICloud. Пізніше він завантажив на пристрій деякі документи та рапорт про відмову брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся - орк сержант Кузнецов Антон в/ч 21005 (74 омсбр) м. Юрга Кемеровської обл. Під час бойових дій в с. Іванівка Чернігівської області окупант намародерив у дівчини мобільний телефон.

Повернувшись в московію забув вийти з ICloud і окрім власних фото, посвідченням про відрядження на полігон для відновлення боєздатності завантажив ще один цікавий документ.

Рапорт про відмову брати подальшу участь в так званій спецоперації. Пекельний концерт кобзона орк вирішив пропустити, але це не врятує його від розплати за скоєні військові злочини.

Передати привіт орку можна за телефоном +7 952 166 36 63. Розплата прийде, знайдемо всіх", - йдеться в повідомленні.

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