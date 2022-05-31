УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15872 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
3 791 5
війна (56290) обстріл (21010) Донецька область (5682) Слов'янськ (508)

Обстріл Слов'янська: Три особи загинули, шестеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Слов'янська рашистами загинули три особи

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі у місті Слов’янськ внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерхівках, згорів автомобіль.

У місцевій школі та ще у декількох житлових будинках вибито вікна, посічені стіни. Пожежу, яка виникла в наслідок обстрілу, рятувальниками було ліквідовано.

Загинуло три особи та постраждало шестеро", - повідомили надзвичайники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди гинули у ліжках": Наслідки нічного ракетного удару окупантів по Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 01
Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 02
Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 03
Обстріл Словянська: Три особи загинули, шестеро постраждалих 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Летчиков и артиллеристов в плен не брать.
показати весь коментар
31.05.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2022 15:24 Відповісти
И так и будет. пока Европа и Бидон будут сопли жевать и ***** в зад заглядівать.
показати весь коментар
31.05.2022 15:24 Відповісти
Чому досі у вiдповiдь не знищуються житлові квартали в Росії та Білорусі? Пiдозрюю , що українська влада допомагає росії і їй не вигідно закінчувати війну.
показати весь коментар
31.05.2022 16:03 Відповісти
Чем прикажете знищувати кварталы розии?
показати весь коментар
31.05.2022 18:15 Відповісти
 
 