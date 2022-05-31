УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15514 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
7 909 18
Полтавщина (732) Крюківський вагонобудівний завод (10) Офіс Генпрокурора (2341)

На Полтавщині викрили схему виведення коштів вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

На Полтавщині викрили схему виведення коштів вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств, - Офіс Генпрокурора 01

"У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств РФ за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру колаборанту, призначеному окупантами "головою військово-цивільної адміністрації" Дніпрорудного, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ. Наразі за клопотанням прокурорів корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
а ще цікаве питання: чому власність московитів досі не націоналізована?
показати весь коментар
31.05.2022 15:02
+14
у кацапа 25% акций. Мне это снится?
показати весь коментар
31.05.2022 15:03
+10
Чергові мерзенні гниди...
показати весь коментар
31.05.2022 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові мерзенні гниди...
показати весь коментар
31.05.2022 15:01 Відповісти
а ще цікаве питання: чому власність московитів досі не націоналізована?
показати весь коментар
31.05.2022 15:02 Відповісти
Бо це не власність московитів
показати весь коментар
31.05.2022 15:22 Відповісти
у кацапа 25% акций. Мне это снится?
показати весь коментар
31.05.2022 15:03 Відповісти
2021 рік.
"АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве"

Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
показати весь коментар
31.05.2022 15:27 Відповісти
ви ще там схему з бітумом перевірте, прокурори. який для великого крадівництва ввозився з кацапстану.
потім перевірте коломойстького ще і саме крадівництво.
показати весь коментар
31.05.2022 15:05 Відповісти
І це на восьмому році війни. То це "Свинарчуки" чи Вовіни "Кнурчуки"?
показати весь коментар
31.05.2022 15:07 Відповісти
Та то всьо пєтя, і вообщє, нєначасі же. Не мішайте каломойше робить гешефт, гої.
показати весь коментар
31.05.2022 15:13 Відповісти
Хорошая схема ,человек владеет 75%акций завода , и у него забирают завод так как врадеющий 25% акций нарушил закон, дайте угадаю нацианализируют и продадут на закрытом аукционе коломойскому
показати весь коментар
31.05.2022 15:21 Відповісти
Треба вішати,бо інакше діла не буде. Гроші не пахнуть...
показати весь коментар
31.05.2022 15:33 Відповісти
ой ой ой глибоко так не копайте вже - як би на самих себе не вийти , акуратніше треба...
показати весь коментар
31.05.2022 15:38 Відповісти
Почему в Украине все государственные структуры сгнили от коррупции? На примере одной этой новостной статьи:
1. Как после 2014 г. какие-то россияне могут чем-то владеть в Украине? Ответа не было, нет и не будет.
2. Как после 2014 г. Украина может осуществлять торговлю с РФ? Ответа не было, нет и не будет.
3. Кто владеет 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
4. Как они стали владельцами 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
5. Какие объемы реальных продаж КВСЗ и какие при этом уплачивались налоги? Ответа не было, нет и не будет.
6. Почему продукция КВСЗ не конкурентоспособна на мировых рынках? Ответа не было, нет и не будет.
И т.д.

Вместо ответов на все эти вопросы, нам подсовывают "россиянина, владеющего 25% акций завода". Ладно, забрали у него акции и что дальше?

А вы знаете, что во времена СССР КВСЗ был ведущим предприятием по производству паромно-мостовых машин? Именно тех машин, которых нет в ВСУ от слова совсем. И мы теперь не можем планировать освобождение наших территорий, т.к. любая река - это непреодолимое препятствие для ВСУ.
показати весь коментар
31.05.2022 16:11 Відповісти
Откуда такие сведения, что нет у ВСУ понтонно-мостового парка?
показати весь коментар
31.05.2022 18:18 Відповісти
українські гниди за Петлюрою
показати весь коментар
31.05.2022 16:14 Відповісти
а шо там с Альфа Банком?? Чи Зеля за Фридмана також домовився як і за Абрамовича....
показати весь коментар
31.05.2022 16:37 Відповісти
От і закінчився піар на КВСЗ. Може хтось згадає, як Зеленський відвідуючи КВСЗ вимагав від міністра інфраструктури купити не 90 вагонів, а 100 та більше замовити дизель-потягів. Як Приходько стелився перед найвеличнішим.
Все, приїхали! Реально єдиний в країні конкурентоздатний завод транспортного машинобудування піде слідом за іншим конкурентоздатним - ЛУАЗом Свинарчука
показати весь коментар
31.05.2022 17:58 Відповісти
таких справ купа, раніше просто закривали очі чи хтось був в долі, нарешті щось роблять
показати весь коментар
01.06.2022 01:31 Відповісти
Тю, а що, парашисткі власники та бенефіціари ще насолоджуються майном на теріторії України?
показати весь коментар
01.06.2022 09:25 Відповісти
 
 