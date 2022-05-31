На Полтавщині викрили схему виведення коштів вагонобудівного заводу на рахунки російських підприємств, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
"У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств РФ за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ. Наразі за клопотанням прокурорів корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.
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Джерело: https://biz.censor.net/n3260182
потім перевірте коломойстького ще і саме крадівництво.
1. Как после 2014 г. какие-то россияне могут чем-то владеть в Украине? Ответа не было, нет и не будет.
2. Как после 2014 г. Украина может осуществлять торговлю с РФ? Ответа не было, нет и не будет.
3. Кто владеет 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
4. Как они стали владельцами 75% КВСЗ? Ответа не было, нет и не будет.
5. Какие объемы реальных продаж КВСЗ и какие при этом уплачивались налоги? Ответа не было, нет и не будет.
6. Почему продукция КВСЗ не конкурентоспособна на мировых рынках? Ответа не было, нет и не будет.
И т.д.
Вместо ответов на все эти вопросы, нам подсовывают "россиянина, владеющего 25% акций завода". Ладно, забрали у него акции и что дальше?
А вы знаете, что во времена СССР КВСЗ был ведущим предприятием по производству паромно-мостовых машин? Именно тех машин, которых нет в ВСУ от слова совсем. И мы теперь не можем планировать освобождение наших территорий, т.к. любая река - это непреодолимое препятствие для ВСУ.
Все, приїхали! Реально єдиний в країні конкурентоздатний завод транспортного машинобудування піде слідом за іншим конкурентоздатним - ЛУАЗом Свинарчука