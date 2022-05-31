УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14146 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
4 461 13
армія РФ (13455) війна (56290) обстріл (21010) Запорізька область (2559)

Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі декілька годин поспіль ворог гатив по житлових кварталах населеного пункту Комишуваха Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, суворе дотримання норм безпеки знову врятувало жителів Комишувахи. За словами голови громади Юрія Карапетяна, своєчасне укриття в сховищах дозволило уникнути жертв та поранених.

Житловий фонд зазнав серйозних руйнувань.

Керівництво громади разом з обласною владою проводить евакуацію та закликає місцевих жителів не нехтувати можливістю дістатися до більш безпечних місць.

Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 01
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 02
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 03
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 04
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 05
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 06
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 07
Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуляйполе під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість руйнацій, - ОВА. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
К большому сожалению и огорчению мудрый украинский народ ещё очень долго будет умываться кровавыми слезами за сделанный в своё время выбор этого пре3.14здента и его зелёной плесени. Но надо надеяться на лучшее и не всё ещё потеряно. Смерть русо-фашистским оккупантам.
показати весь коментар
31.05.2022 15:32
+6
Сумно. Якщо вони просунуться ще на 20 км в напрямку Запоріжжя то вже зможуть бити градами по місту.
показати весь коментар
31.05.2022 15:44
+4
Кто-нибудь может пояснить,ну вот орки НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ стреляют по Комышевахе, а наши что, сидят и смотрят? Или нечем отвечать? Так мы же УЖЕ получили западные гаубицы! Или их не всем распределили?
показати весь коментар
31.05.2022 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К большому сожалению и огорчению мудрый украинский народ ещё очень долго будет умываться кровавыми слезами за сделанный в своё время выбор этого пре3.14здента и его зелёной плесени. Но надо надеяться на лучшее и не всё ещё потеряно. Смерть русо-фашистским оккупантам.
показати весь коментар
31.05.2022 15:32 Відповісти
Так путлер не віноват да? Не віновати руцкие убл-дки, которие стреляют ракетами по мирних людях? Віноват президент Украіни, что приказал всем Украинцам бороться?
показати весь коментар
31.05.2022 16:08 Відповісти
Что за хрень зелёноухая "он приказал НАРОДУ", это народ,УДА, ЗСУ сами пошли на войну и приказали ему выполнять свои обязанности а не выкабеливатся на телемарафоне коломойского с мосейчучкой что войны не будет а будут шашлыки, поэтому он и начал свои бункерные видосики.
показати весь коментар
31.05.2022 16:39 Відповісти
Якби зеля менше про шашлики думав а більше про Украинську армію. Можливо і війни не булоб. Вам мокшанам це не зрозуміти. Тільки мокшани можуть зліпити таке лайно: "Віноват президент Украіни, что приказал всем Украинцам бороться?" бо в мокшандії пукін цар і бог.
показати весь коментар
31.05.2022 20:35 Відповісти
"Можливо" то звісно надійна інформація 🤔
показати весь коментар
31.05.2022 21:19 Відповісти
Вони усе руйнують на своєму шляху.
показати весь коментар
31.05.2022 15:40 Відповісти
Кто-нибудь может пояснить,ну вот орки НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ стреляют по Комышевахе, а наши что, сидят и смотрят? Или нечем отвечать? Так мы же УЖЕ получили западные гаубицы! Или их не всем распределили?
показати весь коментар
31.05.2022 15:42 Відповісти
Сколько же вас мокшан на цензор нет набежало.
показати весь коментар
31.05.2022 20:37 Відповісти
Сумно. Якщо вони просунуться ще на 20 км в напрямку Запоріжжя то вже зможуть бити градами по місту.
показати весь коментар
31.05.2022 15:44 Відповісти
Вони на цих позиціях стоять майже з самого початку війни
показати весь коментар
31.05.2022 21:21 Відповісти
пздц блдь, до ЗП считанные километры
показати весь коментар
31.05.2022 19:21 Відповісти
Ну как минимум 30-40 километров до кольца.
показати весь коментар
31.05.2022 20:39 Відповісти
Ті самі кілометри, що і місяць, і 2 місяці тому, і навіть три місяці тому
показати весь коментар
31.05.2022 21:23 Відповісти
 
 