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Ворог кілька годин гатив по житлових кварталах Комишувахи Запорізької області, багато серйозних руйнувань, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вночі декілька годин поспіль ворог гатив по житлових кварталах населеного пункту Комишуваха Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
Як зазначається, суворе дотримання норм безпеки знову врятувало жителів Комишувахи. За словами голови громади Юрія Карапетяна, своєчасне укриття в сховищах дозволило уникнути жертв та поранених.
Житловий фонд зазнав серйозних руйнувань.
Керівництво громади разом з обласною владою проводить евакуацію та закликає місцевих жителів не нехтувати можливістю дістатися до більш безпечних місць.
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