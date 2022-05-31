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Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України знищили інженерний підрозділі російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, в одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.

Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 01
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 02
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 03
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 04
Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівські десантники знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ, - Командування ДШВ. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Камуфляж довольно свеженький. Видать либо новенькие либо на передке еще не бывали. Ну теперь и не будут)
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31.05.2022 16:49
+18
И все так чинно, благородно.....
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31.05.2022 16:50
+11
"Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги..."
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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31.05.2022 17:02
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панове, а шо то за срань на 4 фото?
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31.05.2022 16:48 Відповісти
Миноискатель...
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31.05.2022 16:53 Відповісти
Кацапский, облегчённый - разработка Сколково....
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31.05.2022 16:55 Відповісти
Кацапские черные археологи нашли ЗСУ и успокоились ))
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31.05.2022 17:39 Відповісти
Камуфляж довольно свеженький. Видать либо новенькие либо на передке еще не бывали. Ну теперь и не будут)
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31.05.2022 16:49 Відповісти
песта инженерам
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31.05.2022 18:03 Відповісти
И все так чинно, благородно.....
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31.05.2022 16:50 Відповісти
"Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги..."
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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31.05.2022 17:02 Відповісти
видать орки клады искали...
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31.05.2022 16:51 Відповісти
Хороший получился "коп по войне". 😁
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31.05.2022 16:58 Відповісти
гарне добриво, але не свіже)))))
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31.05.2022 16:56 Відповісти
Воюють в будівельних рукавицях.
Друга армія світу,*****...
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31.05.2022 17:00 Відповісти
ета кевлар такой, из белой пеньки.
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31.05.2022 20:13 Відповісти
Если бы не волонтеры наши бы в таких же воевали
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31.05.2022 21:03 Відповісти
це у нас вони будівельні, а у них тактіцскіє пірчаткі
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31.05.2022 21:51 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...
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31.05.2022 17:04 Відповісти
Ну що? Я бачу - лише "гусянка" розбита Замінить траки і "до хати" Мені цікаво - а куди подівся кулемет з башти?
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31.05.2022 17:08 Відповісти
первый жмурик - самострел. посмотрите на автомат и пальцы
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31.05.2022 17:21 Відповісти
Поховали москаля край дороги,видно руки,видно ноги,видно роги...
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31.05.2022 17:27 Відповісти
Орки устали, орки прилегли отдохнуть.
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31.05.2022 17:29 Відповісти
З кожним здохлим кацапським орком їх стає менше.
Слава Україні, Героям Слава!!!
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31.05.2022 17:30 Відповісти
ХАРКІВ_РУЛІТ@KHARKIV_RULIT

11 ч

ПИШУТЬ
От Херсона до Берислава за ночь в пятницу напрочь вырезали 4 блокпоста ОРКОВ РЕФЕ, скорее всего партизаны.
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31.05.2022 17:59 Відповісти
В "дружеском" єдіноборствє команд развєдчіков і інженєров пабєділі развєдчікі , накрів сопєрніков "дружествєнним " агньом ! Ура, таваріщі ! Вольнов, для тебе знову робота ! Тільки кажи, шо всьо згарєло, тєла нєт !!!
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31.05.2022 18:26 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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31.05.2022 18:38 Відповісти
Свирепые бандеровцы зажмурили мальчика в синих трусиках!
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31.05.2022 18:40 Відповісти
До речі кацапи знають чого ми їх орками називаємо? ОРК-одурманенный роспропагандой кацап. Все просто!
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31.05.2022 18:53 Відповісти
а не одурманений, що хіба кращий, це тупа отмазка типа пропаганда, ніфіга, вони від народження непотріб
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31.05.2022 21:54 Відповісти
Тактические перчатки на пятом фото интересные
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31.05.2022 20:46 Відповісти
сколкофскіє, анало гоф нєт
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31.05.2022 21:55 Відповісти
 
 