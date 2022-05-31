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Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України знищили інженерний підрозділі російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, в одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів.
"Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Михаил Сомов e93c7ea8
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+18 AbOriginal_UA
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+11 Юрий Кузьменко 0edf0b55
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Друга армія світу,*****...
Слава Україні, Героям Слава!!!
11 ч
ПИШУТЬ
От Херсона до Берислава за ночь в пятницу напрочь вырезали 4 блокпоста ОРКОВ РЕФЕ, скорее всего партизаны.
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!